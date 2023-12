Granada se sitúa como la cuarta provincia de Andalucía con más mujeres asesinadas por violencia de género en 2023

Dos mujeres asesinadas por violencia de género en la provincia durante este 2023, sitúa a Granada en cuarta posición de las ocho provincias andaluzas, según el último balance realizado por el Ministerio de Igualdad. Por delante, se encuentran Cádiz con tres mujeres asesinadas, Málaga con cuatro y Sevilla con tres víctimas por violencia de género en la comunidad. A nivel nacional, Madrid despunta con siete mujeres asesinadas durante el año 2023.

Desde que se tienen datos en la provincia de Granada, los peores años en cuanto a feminicidios han sido en 2006 y 2018. A partir de ese último año, los asesinatos por violencia machista no han ido en aumento, sino que han descendido aunque la provincia sigue luchando contra esta lacra para que no haya que lamentar ninguna pérdida más.

El año termina en España con al menos 55 mujeres asesinadas por violencia de género, por lo que se supera la cifra de 2022 que dejó 49 víctimas mortales. Además, hay dos casos en investigación en 2023, que estuvo también marcado por un verano 'negro' ya que, de las al menos 55 fallecidas, 16 de ellas fueron asesinadas en los meses de julio y agosto, a las que hay que sumar dos menores.

La cifra de asesinadas alcanza este año las 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Asimismo, la violencia machista ha dejado este año al menos 56 menores huérfanos.

El verano de 2023 ha sido uno de los más trágicos en violencia machista de los últimos 20 años, con 16 asesinadas, ocho casos en julio y ocho en agosto, por lo que se volvió a confirmar que el factor estacional incrementa el riesgo, tal y como explicaba en una entrevista a Europa Press el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente.

Por otro lado, según el balance del Ministerio de Igualdad, en 41 de los 55 casos no existía denuncia previa, ni solicitada por la víctima, ni por otros, lo que supone un 74,5%. Se trata de una cuestión que preocupa, tanto al departamento, como al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han apelado recientemente al entorno.

Precisamente, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, recalcaba hace unos días, en declaraciones a Europa Press, que la denuncia es "importantísima" para que, por un lado "no haya impunidad" y, por otro, para poner en marcha el mecanismo de protección "en su integridad". "No queremos que haya maltratadores que piensen que no le va a caer toda la acción de la justicia", destacaba.