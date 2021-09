El Teléfono de la Esperanza ha recibido durante el primer semestre de 2021 un total de 23.346 llamadas, una cifra que supone un 26,1% respecto a las nacionales (89.395) y que alcanza el 79% de las registradas durante todo 2019 en época de prepandemia (29.390), "con un cambio constatado en el rango de edad y la problemática" de la asistencia. Granada, segunda provincia que más llamadas registra en el Teléfono de la Esperanza en 2021, con 3.628.

"La influencia de la pandemia ha incrementado significativamente los factores de riesgo asociados a la conducta suicida, por lo que la prevención es más necesaria que nunca", ha manifestado en declaraciones a Europa Press el delegado de la sede de Sevilla de esta línea, Ángel Pérez, quien ha añadido que "ha cambiado el rango de edad y la problemática de las llamadas", que ahora tratan temas relacionados con "la convivencia, ansiedad o duelos inacabados".

"Antiguamente llamaban más mujeres que hombres, pero ahora, cada vez más gente joven necesita de nuestra asistencia, algo influenciado por la pandemia y por un cambio en nuestra forma de darnos a conocer", ha señalado Pérez.

Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, con respecto a los cifras del primer semestre de 2021, el Teléfono de la Esperanza ha registrado un total de 23.346 llamadas, un 26,1% frente a las nacionales (89.395).

Por provincias, Málaga es la que más atenciones ha registrado con 6.838, seguida de Granada (3.628), Almería (3.044), Córdoba (2.955), Jaén (2.836), Sevilla (2.852) y Huelva (1.283).

Del total de llamadas, 935 han sido de problemática suicida durante el primer semestre de 2021, siendo 762 de usuarios con ideas suicidas, 125 con una crisis y 48 personas han llamado al teléfono de la esperanza con un suicidio en curso.

En este sentido, el delegado de Sevilla ha señalado que en los 50 años de funcionamiento de la línea, "no hemos cerrado nunca el teléfono", con una media de duración de 13,5 minutos y "con un 80% de asistidos que expresan satisfacción y gratitud".

UN AUMENTO DEL 29,3% DE LLAMADAS EN 2020

Del mismo modo, estos datos señalan que el Teléfono de la Esperanza ha asistido en Andalucía un total de 348.012 llamadas desde 2004. Además, ha recibido 41.555 llamadas en la región durante todo 2020, una cifra que supone un aumento de 12.165 (29,3%) con respecto a 2019.

Por provincias, según los datos registrados en 2020, Almería ha recibido 4.357 llamadas lo que supone un aumento de 2.692 (61,8%) con respecto a 2019, cuando se recibió 1.655.

Por su parte, Córdoba ha recibido 5.336 llamadas, un aumento de 1.265 (23,7%); Granada ha tenido 6.579, que supone una subida de 582 (8,8%), mientras que Jaén ha incrementado 2.452 (51,4%) hasta las 4.768 llamadas.

También el pasado año, Málaga es la provincia con más asistencia con 13.075, que ha tenido un aumento de 5.039 (38,5%), mientras que Sevilla es la única provincia andaluza que ha recibido menos llamadas con respecto a 2019, con 4.506 frente a las 4.983 del año anterior (-9,6%). Cádiz no registra ninguna debido a que no hay sede del Teléfono de la Esperanza en dicha provincia. "NO SON CONSEJITOS ES EMPATÍA"

Pérez ha destacado que los profesionales y voluntarios del Teléfono de la Esperanza reciben un año de formación para "aprender a realizar una escucha activa esencial".

"Lo importante es atender, ver cuál es la demanda del que llama, ya que la mayoría de contactos son personas con soledad o que están sufriendo una crisis, por lo que el orientador atiende con una escucha activa", ha indicado.

Del mismo, con respecto a las llamadas de problemática suicida, Pérez ha hecho hincapié en la importancia de "gestionar las propias emociones y facilitar una verbalización a la persona". "El orientador está preparado para ver qué salidas tiene la persona con la que está gestionando su problema y lo que dice no son consejitos, se trata de tener empatía para encontrar una salida", ha manifestado. 2019

REGISTRÓ UN SUICIDIO CADA 14 HORAS EN ANDALUCÍA

Según datos de la Fundación Española para la prevención del suicidio, a través del Observatorio del Suicidio, durante el año 2019 se produjeron 640 suicidios en Andalucía (el 74,7% de ellos en hombres y el 25,3% en mujeres), lo que indica un promedio de un suicidio cada 14 horas.

Por edades, el grupo que cuenta con la cifra más abundante es el comprendido entre 40 y 49 años, seguido por el de 50 a 59 años (143 y 126 respectivamente). A nivel nacional , el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España, produciendo el doble de muertes que los accidentes de tráfico, siendo también, después de los tumores, la principal causa de muerte en la juventud española (15 a 34 años).

DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Los días 10 y 11 de septiembre, la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza conmemorará el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el lema 'Tu salud emocional, la mejor vacuna para prevenir el suicidio'.

Por este motivo, en Sevilla se han programado una serie de actividades en la calle Luis de Morales, esquina con Eduardo Dato, para hacer una mesa informativa y reparto de las 'SaludEmocional50', una vacuna ficticia con motivo de su 50 aniversario que ha creado la línea para la campaña 'Vacúnate De Esperanza' ya que, "como pioneros en el cuidado de la salud emocional", ha destacado, "sabemos que estos cuidados son la mejor vacuna para la prevención del suicidio".

"Hemos creado la vacuna 'SaludEmocional50', reconociendo que la prevención --a través de acciones, enseñanzas y comportamientos que favorezcan la salud emocional-- es el principal exponente para evitar el suicidio, ya que cada vacuna retractilada incluye un prospecto especial", ha indicado el teléfono.

El prospecto que se reparte recoge reflexiones para el cuidado emocional. Para las personas que "piensen en el suicidio", el prospecto señala que "no estás solo, no estás sola, busca apoyo. Compartir lo que te está pasando es el primer paso para encontrarte mejor. Recuerda que todas las crisis son pasajeras y, sobre todo, pide ayuda para encontrar la manera de dar salida a tu dolor".

Por último, Pérez ha incidido en la necesidad de que Andalucía cuente con un plan preventivo para el suicidio. "Andalucía no tiene un plan multidisciplinar que lo abarque y diez suicidios diarios en España es muchísimo", ha concluido.