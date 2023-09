Granada, en el top seis de provincias españolas con más hoteles en venta

El turismo es un mercado al alza en Granada. Son miles los visitantes que acuden a la capital y diferentes zonas de la provincia cada año, atraídos por la riqueza patrimonial, por el turismo de sol y nieve, o por las bondades del turismo rural, entre otros.

Pero pese a ello, no siempre es un negocio rentable y no siempre se tiene suerte. No son pocas las empresas relacionadas con el mercado turístico que se han visto forzadas a cerrar, o bien por falta de éxito o bien por la incidencia que tuvo la crisis de la pandemia del Covid-19.

Es por ello que la provincia de Granada tiene una posición muy destacada en el último informe del portal inmobiliario Idealista. Es la sexta provincia española que más hoteles tiene a la venta.

Con un total de 74 hoteles en venta, la provincia granadina es la sexta con más hoteles de este tipo en los que está colgado el cartel de Se vende. Sorprende la cantidad, además, porque hace justo un año había a la venta 41, o lo que es lo mismo. En solo un año, se han puesto a la venta 33 establecimientos hoteleros.

Las provincias de Baleares, Málaga y Girona cuentan al menos con un centenar de hoteles en el mercado, seguidas de Alicante (91 inmuebles), Barcelona (87) y Granada (74), mientras que al otro lado de la tabla se encuentran Álava, que solo tiene dos unidades disponibles, y La Rioja, Ourense y Vizcaya, con cinco hoteles en venta en cada caso. Más de una docena de capitales registran un aumento de al menos el 50% en el número de establecimientos con licencia hotelera en venta respecto al año pasado, mientras que nueve han perdido stock.

Destaca Idealista que el número de establecimientos con licencia hotelera que está a la venta en toda España ha aumentado un 26,98% interanual a cierre de agosto, hasta rebasar los 1.300 de anuncios.

La Costa Tropical copa el mercado

La mayoría de los establecimientos hoteleros que se encuentran a la venta en el portal inmobiliario pertenecen a la zona de la Costa Tropical granadina, concentrándose sobre todo en el eje Motril-Salobreña-Almuñécar, el más turístico.

Destacan, entre otros los anuncios en venta del Hotel Velilla Taramay, un dos estrellas en primera línea de playa de esta zona de Almuñécar, o el Hotel Ibérico de Castell de Ferro, un establecimiento con bar, pistas de pádel, piscina y hasta un restaurante barbacoa.

También se encuentran a la venta varios edificios completos en el centro de la capital, sobre todo en el casco antiguo. Con habitaciones y diferentes servicios, y las facilidades de estar situados en una de las zonas más turísticas de la provincia

Datos nacionales

A pesar de que el sector turístico se está recuperando con fuerza este año y está cerca de batir el récord de visitantes e ingresos prepandemia, la incertidumbre económica y la elevada inflación son algunos de los factores que parecen estar lastrando la actividad y que están impulsando la salida de hoteles al mercado.

Tanto es así que, a finales de agosto, en plena campaña estival, todas las provincias españolas contaban con unidades en venta, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El mayor stock de hoteles disponibles se encuentra en las zonas costeras, principales focos turísticos de España.

Casi una treintena de provincias han registrado un aumento superior al promedio nacional, entre las que se encuentran Murcia (55,6%), %), Alicante (49,2%), Valencia (41,7%), Barcelona (40,3%) o Santa Cruz de Tenerife (31,6%), mientras que otras nueve han perdido stock en el último año, como Córdoba (-5,3%), Toledo (-9,1%), Cáceres (-10%), Madrid (-17,3) y Almería (-19%). Aunque los tres mayores descensos del volumen de establecimientos con licencia hotelera en venta en el último año los han protagonizado Teruel, Sevilla y Cuenca, con caídas superiores al 30%.