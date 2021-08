Granada, el punto negro en violencia de género a nivel nacional

El punto negro de la violencia de género de toda España. Granada se coloca a la cabeza del país en cuanto a casos activos de violencia machista durante el primer semestre del año. Pero, además, de enero a junio el número de consultas al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha incrementado en un 45,34% en comparación al año pasado. El perfil de las mujeres que sufre violencia de género en la provincia se sitúa entre las mujeres de 31 a 40 años, aunque el confinamiento domiciliario mostró algunos cambios en esta tendencia cuando, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió a un total de 69 menores por violencia machista durante el primer mes y medio del confinamiento. Aún en pandemia, pero con la mayoría de restricciones desapareciendo poco a poco, la provincia registra unas cifras que indican una tendencia al alza en los indicativos de violencia de género.

El informe estadístico elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de España en Granada ha cerrado el pasado mes de junio con 1.694 casos activos.

Respecto a los medios a disposición de las víctimas, Granada tiene 131 pulseras de control activas, un 61,7% de las disponibles, lo que supone una variación respecto al mismo mes del año pasado en la que estaban activos 81 dispositivos.

A estos dispositivos se suman otros recursos a disposición de las víctimas, como el servicio Atenpro de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas, con 2.843 registros en junio, el 17,91% del total nacional (15.873 asistencias), mientras que el mes de junio de 2020 se registraron 2.615. La tasa de usuarias activas en Granada de este servicio es de 279, mientras que en Andalucía se encuentra en 777,1 por millón de mujeres de 15 o más años, y la media nacional en dicho periodo de 760,3.

Además, a través la línea 900 200 99 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se han gestionado en la provincia 38 acogimientos de mujeres y sus hijas e hijos en el Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer. Febrero, con 11, y junio, con nueve, son los meses con más acogimientos. Esta cifra se suma a las 137 mujeres víctimas de la violencia de género en 50 municipios de la provincia de Granada que actualmente atiende la Diputación.

El Instituto de la Mujer en Granada ha dado respuesta a un total de 6.398 consultas sobre violencia de género durante el primer semestre de 2021 a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), lo que supone 1.996 consultas más que en el mismo periodo de 2020, un incremento del 45,34%. A este dato hay que sumar que se ha atendido a 9.903 mujeres, lo que supone una media de 55 al día y un aumento del 27,55%. Así, en este periodo se ha dado apoyo y asesoramiento a 9.903 mujeres en la provincia, son 2.139 más que en junio de 2020 (7.764).

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, Ruth Martos, subrayó este viernes que "estos números nos indican que hay que seguir poniendo sobre la mesa políticas públicas que hagan de Andalucía una tierra más justa, igualitaria y libre de violencias machistas; así como que cada vez más mujeres y su entorno confían en la administración para solicitar ayuda y poder dejar atrás su situación de discriminación, desigualdad y violencia".

Mientras tanto, la línea 900 200 99 del IAM ha recibido durante el primer semestre del año un total de 2.713 llamadas en Granada. En la comparativa con respecto a 2020, año en el que se batió el récord histórico de llamadas de este servicio, los datos se mantienen prácticamente igual: 2.874 frente a 2.713. Los meses con más volumen de llamadas han sido junio, con 534, y marzo, con 452.

Respecto al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen), Granada, con 51 municipios (24,6% de los municipios andaluces), sigue siendo la primera provincia de Andalucía y la segunda de España con más localidades adscritas al programa. El Sistema VioGen tiene por objetivo aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género para integrar toda la información de interés que se estime necesaria. Con esta información, se puede hacer predicción del riesgo, y atendiendo al nivel de éste, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional.

En la provincia se han sucedido las iniciativas para la concienciación y prevención contra la violencia de género en los últimos meses. La anterior administración de Ayuntamiento de Granada puso en marcha una campaña de sensibilización contra el ciberacoso y la violencia de género perpetrado en redes sociales, bajo el título 'No es amor, no es normal, no lo permitas' debido al incremento de casos de este tipo de maltrato a las mujeres. En el primer semestre del año acudieron por primera vez al Centro Municipal de Información de la Mujer para recibir ayuda o atención hasta 62 mujeres, 480 mujeres necesitaron de atenciones de intervención social, jurídica y psicológica.

Algunos municipios granadinos también se encuentran a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género, es el caso de Salobreña, cuyo Ayuntamiento puso en marcha una iniciativa para cambiar las cerraduras en las viviendas de mujeres víctimas de violencia de género, y de esa forma reforzar las medidas de seguridad a las que tienen que ser sometidas.