Granada se suma al rechazo al acuerdo fiscal de la FEMP y Hacienda

Rebelión a bordo en el municipalismo español y con presencia granadina. Un grupo de alcaldes de diversos ayuntamientos, entre ellos el de Granada, Luis Salvador, los cuales representan a todos los partidos políticos, menos al PSOE, pactaron la firma de un texto en el que rechazan formalmente el acuerdo alcanzado en el seno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), con mayoría socialista, del trato ofrecido por Hacienda por el que el Gobierno de España dispone del superávit de las entidades locales a cambio del reparto de un fondo de 5.000 millones del que quedarían fuera los consistorios sin remanente, que es el caso de buena parte de las ciudades que firmaron el manifiesto.

El representante de Ciudadanos en la Junta de Portavoces de la FEMP, el alcalde de Granada, Luis Salvador, se unió en la petición al Gobierno que escuche la "voz del municipalismo" y permita que todos los ciudadanos puedan salir de la crisis "en igualdad" de condiciones. Salvador citó, entre las reclamaciones pendientes, el replanteamiento de las ayudas estatales y la reducción de las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos, eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad para 2021.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, José María González, que también se ha sumado a la petición afirmó este viernes que "luchará" para que el Gobierno central no excluya a la ciudad en el reparto de fondos acordado con la FEMP y que reclamará los 13 millones que le corresponderían por población. Tras este acuerdo, González, de Adelante Cádiz, explicó mediante un comunicado recogido por Efe que el Gobierno "no tiene la intención de repartir esos fondos entre los ayuntamientos que no cuenten con un remanente positivo de tesorería", como es el caso del ayuntamiento gaditano. Curiosamente, los representantes del grupo matriz de Adelante Cádiz –Unidas Podemos– no se opusieron al acuerdo llegado en la FEMP por la oferta de Hacienda. La abstención entonces del grupo morado no implica que haga igual cuando el real decreto-ley que lo recoge se someta a su convalidación en el Congreso de los Diputados.

La amplia representación de los partidos a los que pertenecen los alcaldes que firmaron este viernes el manifiesto contrario al acuerdo de la FEMP –PP (Zaragoza, Madrid y Murcia), ERC (Lleida), Ciudadanos (Granada), PdCat (Reus ), PNV(Bilbao), Coalición Canaria (Santa Cruz de Tenerife) y BNG (Pontevedra)– anticipan que el citado decreto ley de financiación de entidades locales no sea convalidado. Los firmantes pretenden reunir a más ayuntamientos y solicitar una reunión con Hacienda.