Granada aúna reciclaje, medio ambiente y empleo inclusivo con el proyecto 'Recuperando'

El acceso al mundo laboral es un derecho fundamental reconocido que nos permite realizarnos como personas y profesionales. Pero, por distintas circunstancias, no todo el mundo parte con las mismas oportunidades para conseguirlo. Conscientes de las barreras que algunos colectivos puedan tener, el proyecto 'Recuperando' nace con el objetivo de facilitar un trabajo en el sector del reciclaje a personas con discapacidad intelectual.

Gracias a este proyecto, fruto del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Granada, Inagra, la Fundación Purísima Concepción Asprogrades y Ecoembes, cinco personas con discapacidad intelectual accederán al mercado laboral en el sector del reciclaje, recibiendo tutorización y formación en la separación y recogida de residuos, adaptada a sus necesidades de aprendizaje.

Los edificios de la Universidad de Granada y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de la capital serán las primeras instituciones que participarán en el proyecto. En sus instalaciones se colocarán 226 cubos y papeleras amarillas y azules, y 21 contenedores. En estos emplazamientos, las cinco personas participantes del proyecto podrán realizar trabajos relacionados con la recogida selectiva, para lo que recibirán una formación previa y un acompañamiento a lo largo de su desarrollo.

'Recuperando' ha sido presentado este jueves en un acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la ciudad, en el que han participado el concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, el gerente de Ecoembes en Andalucía, Antonio López, el director general de Inagra, Sebastián Fernández, y la directora del Centro Ecoparque de la Fundación Purísima Concepción Asprogrades, Verónica Contreras.

El concejal de Medio Ambiente ha destacado la oportunidad que supone para la institución poner en marcha un proyecto como este, que “da respuesta a dos de las máximas preocupaciones a las que se enfrenta: por un lado, el cuidado responsable del medio ambiente y el avance hacia un modelo de ciudad basado en la economía circular con el máximo aprovechamiento de los residuos; y por otro la posibilidad de ofrecer una oportunidad de formación y empleo a las personas en riesgo de exclusión social, en este caso personas con discapacidad intelectual”.

Por su parte, el gerente de Ecoembes en Andalucía ha declarado que “el reciclaje ya no solo es un medio para el cuidado del entorno natural, es algo que debe ir mucho más allá". "Cuidado del entorno, inclusión y empleo son conceptos que tienen que ir unidos y que debemos potenciar. Por eso, me alegra especialmente poder presentar proyectos como 'Recuperando' y dar una nueva oportunidad a personas que no lo tienen tan fácil”, ha destacado López.

Además, el director general de Inagra ha destacado que “este proyecto es un paso más en la Responsabilidad Social Corporativa que deben tener todas las empresas y especialmente aquellas que trabajan para los Ayuntamientos. En este sentido nos sentimos muy orgullosos de colaborar una vez más en la inserción laboral de personas vulnerables o en riesgo de exclusión. De hecho, en nuestra plantilla ya cuenta con dos personas de la Fundación Purísima Concepción Asprogrades".

En concreto, la responsabilidad de Inagra en este proyecto se centrará en la recogida de los contenedores que se encuentran ubicados en las cercanías de los edificios universitarios y hospitalarios que serán retirados a petición de las necesidades que determine la Fundación Purísima Concepción Asprogrades. Destacar que en tan sólo 15 días se han recopilado ya 600 kilos de envases, cuando todavía el proyecto está funcionando de manera experimental.

Por último, Verónica Contreras, la Directora Centro Ecoparque de Fundación Purísima Concepción Asprogrades, ha valorado que "este tipo de iniciativas permiten generar sinergias que ayudan a crecer, apostando siempre por el mejor desarrollo, con respeto ambiental, compromiso social y fomentando la economía local y circular en nuestra ciudad, así como el empleo inclusivo".