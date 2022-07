Granada roza el récord de demanda eléctrica durante la ola de calor

Lo elevado de las temperaturas de la pasada semana llevaron al consumo eléctrico en Granada a cotas casi de récord en verano. No se superó el valor máximo de demanda, pero se estuvo muy cerca del registro máximo para la provincia, alcanzado el 2 de septiembre de 2012, hace casi diez años. Sí hay una cosa que supera con mucho el dato de hace una década y que notarán los consumidores, y es el precio del kilowatio, en una tendencia que se registra desde hace doce meses y que ha ayudado a espolear el incremento de precios en productos y servicios.

El 13 de julio de 2022 a las 14:48 horas se registró una demanda de 972,85MW, según indican a este diario fuentes de Endesa. Ese día, a esa hora, el precio era de 359 euros kWh. A las nueve de la noche el término de facturación según los datos de Red Eléctrica Española (REE) superó ligeramente los 400 euros. El mismo día de justo un año antes, cuando comenzó la escalada del precio de la energía, se rebasaron los 250 euros, mientras que en 2020 no se llegó a los cien euros de facturación la hora más cara de aquel día. El registro del pasado miércoles no fue de récord pero se quedó cerca. El 2 de septiembre de 2012 se llegó a un pico de consumo de 983,15 MW, dato que todavía no ha sido superado.

El 13 de julio el calor se hizo sentir con intensidad en la provincia, a cuenta de la ola de calor que se ha extendido a lo largo de estos días. Esa jornada se llegó a una máxima de 41,3 grados en el aeropuerto de Granada. En cuanto a la mínima, no se bajó de los 18,11 grados, según la información recabada de la Agencia Estatal de Meteorología.

El intenso calor de esa semana, con máximas prácticamente todos los días por encima de los 40 grados, ha espoleado el consumo eléctrico en la provincia. La anterior ola, la que se produjo en junio y coincidió con la festividad del Corpus, tuvo el mismo efecto en la demanda, como muestran los datos de la compañía suministradora. El día 14 de junio, a las 17:51 horas, se llegó a los 693,14 MW, mientras que el 13 se alcanzó una demanda de 685,79 MW a las 14:18 horas. Ese tempranero y rotundo de altas temperaturas tuvo otras consecuencias, por ejemplo en la salud. Según la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, en la provincia hubo ocho muertes que se atribuyen al calor. En Granada se establece que el umbral de riesgo está en los 26 grados de máxima, valor que se rebasó con holgura en esos días de junio y también en este último episodio de julio.