Granada recupera la fiesta de Mariana Pineda, que llega para quedarse

Tras 86 años, Granada ha vuelto a celebrar el Día de Mariana Pineda como fiesta local. Una fiesta que llega para quedarse, según ha confirmado el alcalde, Paco Cuenca, y que ha supuesto la celebración de la defensa de los valores por los que luchó y defendió la heroína granadina: la igualdad y la libertad. De hecho, en la lectura del manifiesto se ha destacado que recuperar esta fiesta es un gesto de "dignidad política" y que es la fiesta local de la igualdad y de la libertad. Aunque el debate político se ha colado en la celebración y la conmemoración de unos días u otros en el calendario local.

Quedaban unos diez minutos para las doce de la mañana cuando desde el Ayuntamiento de Granada salió la procesión cívica que suponía parte de la celebración oficial de la jornada. Dos asociaciones históricas llegadas desde la provincia de Málaga (Manzanares-Estepona 1831 y Torrijos 1831) se encargaban de la escenificación histórica. Así, la propia Mariana Pineda se ha hecho presente en la comitiva, representando el momento en el que fue conducida a su ajusticiamiento mediante garrote vil. La acompañaban, todos vestidos de riguroso negro en señal de luto, hombres y mujeres con trajes de época, una monja en recuerdo de la cárcel de mujeres donde estuvo detenida y los soldados que se encargaron de retenerla y ajusticiarla. También la bandera a medio bordar con las palabras Libertad, Igualdad y Ley, objeto que tenía en su poder y que fue la causa de su detención y posterior ejecución al no querer delatar a sus compañeros que luchaban contra el gobierno absolutista de Fernando VII.

El resto de comitiva ya era la propia que incluye el ceremonial del Ayuntamiento para esta festividad. La comitiva institucional estaba encabezada por el arca municipal donde fueron trasladados los restos de Mariana Pineda, portado por cuatro pajes vestidos a la federica con levita azul y pelucas blancas del siglo XVIII.

Después, iniciando la comitiva oficial del siglo XIX, iba el Estandarte de la ciudad de Granada con los colores de la bandera de la ciudad. Le seguía un paje que llevaba en la bandeja de Plata con la inscripción “El Ayuntamiento y Pueblo de Granada recive (sic) con gratitud el galardón de su Reina en 1.843”,. el Escudo Oficial de la Ciudad de Granada, concedido por su Majestad la Reina Isabel II en el año 1.843, esculpido y enmarcado en oro; y otro paje con la Carta Real, concediendo el título de heroica y un nuevo cuartel en el escudo de armas de la ciudad en pergamino policromado enmarcado en oro y sobre la bandeja de plata con la inscripción “Granada Ciudad Heroica, mayo y junio de 1.843”, ambas bandejas cubiertas con un paño de terciopelo rojo con galones, flecos y bolas de oro.

Ausencias en la comitiva: Vox no acude

Posteriormente iba la bandera de Granada y después los cuatro maceros de la Ciudad, vestidos con traje de terciopelo carmesí del siglo XIX, portando las mazas de plata antigua de la ciudad. Una comitiva que precedía a la corporación municipal, que iba encabezada por el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, con todos los concejales el PSOE y los dos no adscritos que también forman parte del equipo de Gobierno; el grupo municipal del PP, también con todos sus corporativos; el grupo de Unidas Podemos, con sus tres concejales, y la concejal no adscrita Lucía Garrido. No acudió ningún representante del grupo municipal Vox, que ha criticado la decisión de recuperar este día como fiesta local. Detrás, la banda municipal de Granada.

Al llegar a la Plaza de Mariana Pineda se ha celebrado el acto protocolario con la lectura del manifiesto y la ofrenda floral ante el monumento, recién restaurado, de Mariana. Un acto que también contó con la presencia de autoridades y representantes políticos en una plaza con gran número de granadinos y turistas, aunque aún no multitudinario ni durante el recorrido ni al final en la plaza.

Tras la ofrenda floral oficial por parte del alcalde y los portavoces de PSOE, PP y UP, y la interpretación del himno de Granada, se siguió la ofrenda por otros colectivos como el Consejo Municipal de Igualdad, Granada Abierta, la rectora de la UGR o el PSOE a nivel provincial y local.

"La muerte me dio la vida"

Después llegó el momento más emotivo con la declamación por parte de 'Mariana de Pineda' de su propia historia, basada en la obra Mariana Pineda de Federico García Lorca. En medio de la plaza, frente a la estatua, ha narrado cómo fue su detención, la llegada de la Policía, su reclusión, su estancia en la cárcel de mujeres con las monjas y la condena al patíbulo y su posterior ejecución el 26 de mayo de 1831 en el Triunfo. "No tenía miedo, que es un grillete invisible", tenía claro que "nunca delataría" a quienes defendían la libertad. "Nunca me hundí", ha declamado, recordando que su muerte sería un símbolo de esperanza donde hondearía la libertad y cómo la gente despidió a Mariana de Pineda, "la más valiente heroína". "Sentí florecer a la frágil democracia. La muerte de dio la vida. Jamás me olvidarán", ha recordado la intérprete, añadiendo que "con sangre y dolor se escribió la historia" de Mariana.

Recuperar la fiesta popular y laica que la dictadura nos quitó

Tras la recreación histórica, se leyó el manifiesto por Mariana Pineda a cargo de la asociación Granada Abierta, que ha recordado cómo tras más de 20 años de reivindicación, este año el 26 de mayo es fiesta local en la ciudad. "Por fin este año se hace realidad y rendimos el mejor homenaje a Mariana", ha dicho.

"Esta fiesta local no es nueva. Fue la gran fiesta local de Granada entre 1836 y 1936. Su figura alcanzó el máximo reconocimiento en 1931 con la celebración de grandes fastos por el centenario de su ejecución. Pero en 1936 con el golpe militar fue prohibida", recuerda Granada Abierta, que asegura que este año supone "recuperar la fiesta popular y laica que la dictadura nos quitó". "Intentaron borrar su memoria pero no lo han conseguido"

Se defiende que Granada "necesita" esta fiesta porque simboliza la "igualdad y la liberación de la mujer" ya que a Mariana la mataron por "defender y reivindicar la libertad", lo que la llevó a la muerte con 27 años. También recuerda, dicen, "a las mujeres asesinadas en el cadalso de la violencia machista".

"Esta fiesta local en 2022 es un precedente histórico. Granada abierta agradece este gesto de dignidad política" y asegura que trabajarán para que "se mantenga como la fiesta local de la igualdad y de la libertad".

Para finalizar el acto, se interpretó el Romancero de Mariana Pineda a cargo de Javier Tárraga.

No enfrentar fiestas locales

El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, explicó tras el acto que para Granada recuperar esta fiesta como festivo local supone "recuperar una seña de identidad" y reconocer lo que simboliza en valores de igualdad y de libertad para la identidad granadina. Sobre la ausencia de Vox y sus críticas por la declaración de festivo local a este día, Cuenca dijo que "la ultraderecha" se dedica a "embroncar y enturbiar". "No quieren a Granada. Esta es una tradición más y juegan a dividir".

Respecto a seguir declarando el 26 de mayo fiesta local en años próximos (se pueden cambiar los días festivos locales en función de cuándo caiga el 2 de enero para no perder una fiesta), Cuenca ha confirmado que la intención es repetir en 2023. "Esa es la voluntad" aunque dependerá de cómo caiga el calendario, del consejo escolar y la distribución de festivos. "Llega para quedarse y es compatible también con la Toma y el Corpus. Lo difícil es cuadrarlo pero la voluntad es que se mantenga como festivo", ha dicho Cuenca, que ha recordado que la celebración de este día no es sólo el acto oficial ante la estatua de la heroína sino todos los actos que desde hace diez días lleva celebrando la ciudad con ciclos, charlas, conferencias, exposiciones,...

El coordinador del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, ha dicho que "recuperar tradiciones es algo muy importante y que hay que preservar para las generaciones del futuro". Y aclara: "Esto no explica excluir nuestras tradiciones del pasado, en concreto a lo que es la principal tradición del 2 de enero. No excluye el 2 de enero, el Corpus o la Cruz, todo cabe. No podemos caer en la simplicidad de la exclusión y del unos contra otros y seguir el enfrentamiento. Todo son fiestas históricas", ha dicho, para recordar que "Granada vive de sus tradiciones". "Granada es una ciudad histórica, patrimonial, señera y tenemos que ser muy conscientes de nuestra trascendencia, de nuestras acciones y no se debe de actuar con exclusiones de ningún tipo. Lo importante es valorar lo que ha tenido, lo que se tiene, y lo que hay que trasladar a generaciones futuras. Cabe perfectamente el día de la Toma y el día de Mariana Pineda.

Por su parte, el portavoz de UP, Antonio Cambril, ha dicho que recuperar esta fiesta tras 86 años es "muy positivo para la ciudad" y ha recordado que fue una fiesta "anulada por el golpe militar", por lo que se ha mostrado sorprendido que Vox no haya acudido a una fiesta que defiende la igualdad y las libertades frente al absolutismo. ¿Eso es que defienden el absolutismo? ¿No saben diferenciar entre un rey absolutista y una democracia liberal? Cambril ha añadido también que tras 40 años de discriminación a Granada en los presupuestos del Gobierno y de la Junta, Granada tiene que recuperar protagonismo en Andalucía, por lo que "no estaría mal que aparte de convertirla en fiesta local frente a nadie, también sea una fiesta andaluza". Sobre la continuidad de esta fiesta para años sucesivos, ha dicho que lo apoyarán.