Un fallecido por coronavirus en una jornada en la que Granada registra otro descenso de casos activos

La pandemia continúa dando tregua a la provincia, que vuelve a registrar menos de un centenar de contagios por coronavirus en la jornada del jueves. Granada suma 65 positivos, un número bajo de contagios diarios superior al jueves de la semana pasada, 48, aunque también se han registrado al menos 281 personas superan la infección. Por tanto, el número de casos activos en la provincia desciende en 216 personas, lo que supone una mejora de la situación epidemiológica por el descenso de la incidencia acumulada.

El gran descenso de casos activos aumenta la velocidad de la bajada de la tasa de incidencia acumulada, que venía siendo lenta debido a que el margen de mejorar es, afortunadamente, cada vez menor. La ratio a siete días, se sitúa en los 23,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa a dos semanas pasa de 57,3 a 54,6 casos, aún muy por debajo de la media andaluza, que se sitúa en los 61,21 puntos.

El distrito Granada capital presenta una subida muy leve, de los 69,9 a los 70,7 casos por cada 100.000 personas en dos semanas, con una ratio a siete días, que, sin embargo, muestra una leve subida un tanto más acrecentada, de 32,5 a 34,9 casos. En el Distrito Metropolitano la incidencia acumulada en las últimas semanas vuelve a registrar un descenso, en este caso de 55,5 a 52,1 quedando su tasa semanal en 21,1 tras un descenso semanal, puesto que se encontraba en los 23,4 puntos; mientras que en el Sur la tasa se encuentra en 74 puntos y el indicador semanal se sitúa en los 19,5. El Nordeste ya no es el que tiene una mayor tasa de incidencia, que en las últimas dos semanas pasa de 56,3 a 33 casos siendo muy buena la tasa en los últimos 7 días, 8 casos, frente a los 13,3 casos que registraba el jueves este indicador.

Los hospitales de la provincia siguen gozando de buena salud puesto que el número de personas contagiadas por Covid en cama es de 39, frente a los 41 del miércoles, aunque eso sí, de estos, 14 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando ayer eran 13. Respecto a la semana pasada, la mejora es muy notable. Y es que el jueves pasado eran 54 las personas hospitalizadas en Granada, de las cuales 16 se encontraban en UCI. Además, la provincia registra un fallecimiento más por Covid, siendo 1.861 personas las que han perdido la vida en Granada tras contraer la enfermedad.

La campaña de vacunación sigue su curso siendo ya 724.384 los granadinos que han recibido la pauta completa de la vacuna, un 78,8 por ciento de la población total. Con al menos una dosis inoculada en busca de la inmunidad son 771,599 los habitantes de la provincia, es decir, un 83,9 por ciento, a la espera de la segunda dosis hay 22.488 granadinos. En la provincia aún quedan al menos 24.727 personas que no han recibido la vacuna, ya sea porque no se han presentado en ninguno de los puntos habilitados o porque son menores de 12 años y, por tanto, aún no pueden ser vacunados.

Respecto a la población mayor de 12 años, ya es un 88,9 por ciento la población con la inmunidad completa, y un 91,7 por ciento la que ha recibido al menos una dosis.