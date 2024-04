Granada invierte 50.000 euros en la remodelación de la pista recreativa del Parque de los Infantes

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada está completando la remodelación integral de la pista recreativa situada en el Parque de las Infantas. El municipio hace en este equipamiento una inversión de 50.250 euros para atender la demanda de los ciudadanos, que solicitaban una intervención global en un equipamiento de 2003 que ya está muy deteriorado como consecuencia del paso del tiempo.

En esta actuación se está sustituyendo el material sintético de la pista de atletismo por otro de césped artificial. También se ha cambiado el vallado perimetral de la pista polideportiva, que antes era de madera y ahora es metálico, más resistente a los balonazos y que disminuye los ruidos. Asimismo, se ha instalado una valla entre la instalación y el colegio contiguo. La remodelación del parque infantil ha sido acometida directamente por la Concejalía de Mantenimiento del Ayuntamiento. La instalación se completa con una zona destinada a tenis de mesa y otra en la que se ubica un parque biosaludable.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha señalado este jueves que “a partir de este momento, los ciudadanos de la zona pueden disfrutar de un equipamiento deportivo municipal de calidad”.

En respuesta a las declaraciones realizadas por el concejal de PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, en relación a la supuesta dejadez en el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, Iglesias, quiere puntualizar que “estas críticas son totalmente infundadas y tienen como único objetivo intentar dañar la imagen de la Concejalía de Deportes y del trabajo que realizan los funcionarios que en ella se integran”.

Sobre la falta de luz en las instalaciones a las que se refiere Eduardo Castillo, el actual concejal de Deportes señala que “las luces de las instalaciones Parque de las Infantas, Cruz de Lagos y Javier Egea no se activan desde hace diez años, tal y como conoce perfectamente el que fue concejal de Deportes del PSOE durante dos años en este periodo".

"Castillo debería saber que no se ponen en funcionamiento en unos casos por petición expresa de los vecinos de la zona y en otras por motivos de seguridad, ya que en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que se manipulaba el sistema eléctrico con el peligro que ello supone. Además, se dejaban encendidas durante toda la noche, lo que ocasionaba molestias a los vecinos por una contaminación lumínica innecesaria”, ha declarado.

Sobre la limpieza en estas instalaciones, Jorge Iglesias, afirma que “se trata de pistas exteriores que se limpian tres veces en semana. Algo a lo que no debe ser ajeno Eduardo Castillo, porque este es un sistema de limpieza que también estaba en la etapa en la que era concejal de Deportes de este Ayuntamiento. Puede haber suciedad puntual si hay utilización intensa y no se usan las papeleras en un día en que no está programada la limpieza”.

En cuanto al estado general del mantenimiento de las instalaciones deportivas, Iglesias señala que “una vez más debo recordar que Castillo debe conocer perfectamente que la Concejalía de Deportes realiza una inspección semanal de estas instalaciones y que, en función del estado que presentan, se diseña un plan de actuaciones para solucionar los problemas detectados.

"Ante este desconocimiento por parte del concejal del Partido Socialista, solo me cabe pensar que en las declaraciones de Castillo o hay mala fe para hacer daño o simplemente, a pesar de haber sido concejal de Deportes, no sabía el funcionamiento de la Concejalía. No sé qué es peor”, ha finalizado.