Granada cierra la semana del repunte con un ligero respiro en los contagios de coronavirus

El coronavirus en Granada ha dado un ligero respiro después de que ayer las tasas y los contagios repuntaran por primera vez en cinco semanas. Los casos notificados a Sanidad han vuelto a caer por debajo de los 200 y han hecho que la semana se cierre (puesto que mañana no habrá parte de oficial) de nuevo con tendencia negativa en el acumulado de casos, y transforma a la pasada en la del repunte. Lo que queda claro es que la curva ha tendido a la estabilización, a la relajación típica de una fase entre oleadas, y que ahora discurre entre vaivenes y días de subidas y bajadas pero poco significativas. El día viene con dos muertos más por Covid-19, casi medio millar de curados, y un inesperado aumento de camas ocupadas en los hospitales. Esto en el día donde Granada ha acumulado los 8.000 ingresados totales desde que comenzó la pandemia.

La Consejería de Salud ha remitido al Ministerio de Sanidad que en las últimas 24 se han registrado 181 casos de coronavirus en la provincia de Granada, lo cual tiene una lectura más positiva que negativa. Supone reducir en 19 casos la comparativa con el sábado pasado, y aunque son 94 que hace dos sábados, son el segundo mejor dato para un sábado de los últimos dos meses. Y además, es la segunda cifra de casos más baja de esta semana.

A pesar de lo que pueda parecer, este dato no hace más que confirmar que Granada ha entrado una fase de meseta en cuanto a contagios se refiere. Ayer por primera vez en cinco semanas el acumulado de casos era mayor que en la semanas precedente, lo cual cambiaba la tendencia. La bajada de hoy no hace más que reafirmar las continuas subidas y bajadas, de tamaño leve y pequeño, que se producen cuando la curva se estabiliza. De aquí se puede esperar tanto el inicio de una escalada que no se parecerá en nada a las de oleadas anteriores, ni siquiera a la última, que fue más leve (las tasas a siete días indican que se irá en este sentido), como un descenso progresivo pero muy lento.

De hecho, lo curioso del dato de contagios de hoy es que hacen que se la semana se cierre en tendencia negativa, y que hayan sido las cifras de la semana pasada a estas alturas la que fueran positivas. Así, teniendo en cuenta que el domingo no hay cifras, oficialmente la semana epidemiológica se cierra con una caída de casos acumulados del -4,27%, con 1.166 contagios y una media de 166,6 al día.

La evolución ha sido de una velocidad de casos notificados del 121,1% la semana después de Semana Santa, con un crecimiento del 14,06% en la siguiente, y a partir de ahí descensos del -10,1%, -8,3%, -8,5%, -30,9%, un 'repuntito' la semana pasada del 0,74%, y la caída de hoy al -4,27%.

La presión hospitalaria real también sube y lo hace en un día donde no es normal que lo haga. De hecho, en los últimos seis sábados era un día de descensos en el número de camas ocupadas en los centros asistenciales granadinos incluso en fase de incremento de las hospitalizaciones. Con el recuento de hoy son 8 puestos más ocupados con pacientes de coronavirus (164 en total), de los cuales 7 han sido en plata Covid (117) y 1 en Cuidados Intensivos (47).

Aún no se puede dar el dato de cierre semanal porque queda la actualización que sí se da mañana, pero claramente la oscilación dirá que el ritmo de evacuación se ha frenado. A estas alturas la semana pasada y la anterior se había vaciado 44 y 81 camas, mientras que con los datos a día de hoy el saldo es de una cama más ocupada que las que había hace siete días. Es algo nimio, eso sí.

Sí se puede dar el dato cerrado de la semana en cuanto a nueva hospitalización, que se queda en 107 admisiones por Covid-19 en los últimos siete días tras las 17 del parte de hoy, 7 de ellas con entrada en UCI. Significa un repunte ligero con respecto a los dos sábados anteriores (12 y 14), pero dentro de un dato similar en escala. Los totales hacen que la semana se cierre con solo 6 ingresados más que la semana pasada, que fue la mejor de todo 2021. Esta ha sido la segunda con dato más bajo.

El dato de fallecidos por coronavirus aumenta en dos personas más en el último recuento. Desde hace diez días no se notifica más de esta cifra cantidad, lo cual supone el periodo más largo desde antes del puente de la Hispanidad en octubre del año pasado. Mientras tanto, los curados llegan a los 487, por lo que los casos activos siguen descendiendo y hoy se sitúan en 3.110, lo cual es la cantidad más baja desde el 2 de enero y se está a solo 175 de tocar el pico más bajo desde antes del estallido de la brutal segunda ola del otoño con 2.935 (alcanzados el 31 de diciembre). De hecho, de repetirse la tendencia de los últimos tres días ese hito se alcanzaría mañana, pero como no habrá parte, no se sabrá hasta el lunes.