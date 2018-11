Granada, señalada en el mapa por el sacrificio de las colonias de gatos

Los gatos que viven en las calles de Granada son capturados, enviados a la perrera y, en caso de no ser adoptados, sacrificados. Así se hace año tras año a pesar de que está demostrado que acabar con la población felina de un territorio sólo abre el espacio para que se instale otra. Esta gestión impulsada por el Ayuntamiento de Granada fue criticada en el marco de la II Jornada sobre Bienestar Animal organizada por la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, donde la capital fue señalada como una de las ciudades -junto a Almería- que realiza una negativa gestión.

Ocurrió durante la intervención de Agnès Dufau que ha sido presidenta de la Entidad Plataforma Gatera (Barcelona) durante diez años (hasta mayo 2018) y ahora trabaja para el proyecto CAROcat (FOUR PAWS - Bruselas) www.carocat.eu. "Encerrar gatos callejeros en perreras como en Granada o Almería es maltrato institucional", aseguró esta francesa afincada en Barcelona que ha hablado con Granada Hoy y ha denunciado los hechos. Según explica, existe una metodología científica denominada "colonia felina" respaldada desde el Consejo de Estado y que consiste en el método CER para las poblaciones de gatos no sociables que viven en la calle y que no son abandonados: se trata de gatos ferales que no interactúan con las personas y tampoco se espera que lo vayan a hacer por lo que no son adoptables. El problema es que, los ayuntamientos no tienen conocimiento sobre la diferencia entre un gato abandonado sociable y los gatos ferales cuyo "hogar es la calle". En este sentido, detalla que una perrera no puede ser nunca su hogar "porque están hacinados y es terrorífico". El método CER consiste en capturar, esterilizar y retornar, una fórmula que ya se aplica en Granada gracias a algunas asociaciones que gestionan colonias. "Las poblaciones se están controlando mucho mejor, ocupan sólo el territorio donde están e impiden que otros animales vengan a ocupar este terreno". Sin embargo, según denuncia el Ayuntamiento está "capturándolos y encerrándolos, echando por tierra todo el esfuerzo y la participación ciudadana sabiendo que, además, la gente que gestiona estas colonias lo hace con su dinero". "Es sumamente grave porque la responsabilidad sobre los animales en el espacio público en Andalucía es de los municipios".

Así, Dufau reprocha que se mate a gatos con dinero público, sobretodo teniendo en cuenta que está demostrado que este sacrificio no funciona. "¿Por qué no hay una voluntad de diálogo para intentar ponerlo en marcha?" detalla criticando que se destine dinero para promover el maltrato.

En otras ciudades como Málaga, tal y como relata Dufau, se ha impuesto "la voluntad política y la curiosidad de personas que se han informado y han promovido el cambio de la ordenanza municipal para promover las colonias felinas". Asimismo, Dufau pone el ejemplo de Barcelona que lleva doce años con las colonias. "Hay 750, no hay ninguna captura porque la ley catalana es de sacrificio cero". "Ya no recibimos quejas los gatos están controladas y se están reduciendo, que es realmente el objetivo: lograr un control poblacional ético, lo contrario es tirar el dinero". Por último, detalla que "en Granada hay maltrato animal, al ciudadano y a la participación" y considera la posibilidad de trasladar esta situación a la Corte de Justicia Europea.