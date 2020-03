Granada se queda sin test rápidos a profesionales de primera línea contra el coronavirus

La Junta saca pecho de que tiene puntos de realización de test rápidos a profesionales contra el coronavirus en todas las provincias andaluzas mientras que Granada se queda huérfana de esta medida de protección y prevención de futuros contagios que por otro lado, se están realizando ya por toda España.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su desfile por las principales cadenas nacionales ha repetido que cada provincia andaluza cuenta con puntos móviles (30 en total) donde se realizan estos análisis de 20 minutos a los profesionales que se encuentran en primera línea de fuego contra el virus, aunque la realidad es que ni ha aportado el número concreto de test hechos y además en Granada no está en pie ni uno solo de estos puntos.

Los sindicatos como CSIF han repetido en varias ocasiones que cuando se ha montado algunos de estos soportes de prevención no han sido colocados estratégicamente para que los sanitarios pudieran acceder y por otro lado, la cita prevista para la realización de las pruebas de esta semana que tendría lugar el próximo jueves, también se ha anulado porque "el Gobierno de España no ha mandado todavía los reactivos necesarios para realizar los test y no se pueden realizar", sostienen desde la Junta.

Esto contrasta con el anuncio de la Junta de que han adquirido 60.000 test rápidos nuevos para este cometido y que pedirán al Gobierno central otros 120.000. Que Granada quede fuera de juego en esta medida andaluza se argumenta con la falta de material que provee el Ministerio de Sanidad, mientras que el pasado domingo sí se realizaron algunos de estos test en Granada y los que se iban a celebrar este jueves hubieran sido la repetición de la estrategia de prevención.

Por ahora, Granada no tiene fecha para la instalación del nuevo stand de test rápidos contra el Covid-19 como sí tienen otras provincias cuando en esta provincia hay -a fecha del pasado lunes día 23- 112 profesionales sanitarios infectados por el virus, cifra que aumentará exponencialmente al mismo ritmo que el resto de contagiados de población general.

Estas pruebas exprés tan solo se realizarán los test rápidos a quienes sean llamados para ello por el servicio Epidemiología. Es decir, que para que una persona con síntomas pueda ser diagnosticada a través de este tipo de pruebas, al igual que ocurre con las que ya se venían haciendo en la provincia, han de ser citados previamente. Para ello, como se viene indicando durante todos los días desde que se declaró el estado de alerta, el paciente que reúna los síntomas ha de contactar vía telefónica o a través de la App habilitada para tal fin.

Los destinatarios de estas pruebas han de comunicar su interés en someterse a estas pruebas a su centro, que gestiona la petición de la cita a través del Distrito Metropolitano, según informa la Junta en Granada.

Para la población en general aún no han comenzado este tipo de pruebas en Granada, porque la Junta asegura que hace falta la autorización del Ministerio de Sanidad.

Estos test, llamados rápidos, permiten conocer el positivo o negativo de la enfermedad en unos 20 minutos, de modo que los pacientes que se dirigen a las carpas instaladas pueden esperar al resultado allí mismo. Se ha elegido el aparcamiento del centro de salud de Huétor Vega porque es un lugar espacioso con entrada y salida diferentes, para que no haya riesgos adicionales de contagio.