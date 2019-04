Granada, en el top 20 de las ciudades con más contaminación lumínica

Granada está entre las ciudades de España más contaminantes en cuanto a iluminación. Un ranking de contaminación lumínica en el que ocupa la posición número 20 de más de 2.216 municipios analizados. Este es el resultado de la medición de seis indicadores de referencia en cuanto a la iluminación que desprende la ciudad y es captada desde un satélite. De hecho, Granada se ve como un punto de luz bastante luminoso desde el espacio.

Según el Ranking de la Contaminación Lumínica en España, publicado en el repositorio científico europeo Zenodo, Granada está mal en cuanto a contaminación lumínica porque la cantidad de luz que emite es desproporcionada, con puntos negros como el Nevada o la zona de Carrefour. Y es que el satélite lo ve todo, hasta la iluminación de la Alhambra, que según los expertos es mejorable.

La capital granadina gasta al año unos 500.000 euros en luz y tiene una potencia instalada de 4,7 millones de vatios para iluminar todo el término municipal, que cuenta con 30.000 puntos de luz y una potencia emitida de 6.921 vatios por kilómetro cuadrado artificial, es decir, construido.Una característica de Granada es que tiene calles estrechas pero muchos puntos de luz, aunque la luz que emite cada uno no es tanta individualmente.

El estudio lo ha realizado un equipo liderado por el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, que ha explicado a este periódico los resultados de Granada en este ranking, en el que se analizan seis indicadores: cantidad de farolas por área (km2), potencia emitida al espacio por farola (la potencia que se ve desde el espacio), número absoluto de puntos de luz, potencia emitida al espacio total (lo que detecta el satélite), potencia emitida al espacio por área y potencia emitida al espacio por habitante. “Tener un valor alto en cualquier indicador no es positivo”, pero tenerlo en varios es malo. Eso hace que la media suba. Y la de Granada lo ha hecho mucho ocupando el puesto número 20 de más de 2.000 liderado por ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza.

El ranking permite medir la posición de los municipios en función del parámetro a analizar. Tras la posición en el ranking total, el parámetro más significativo es el de la potencia emitida total, es decir, la luz que lanza al espacio. Y Granada ahí ocupa la peor posición de todas las variables, llegando al puesto número 24. En potencia emitida total es Madrid la que encabeza la lista. Le siguen Zaragoza, Sevilla, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Cartagena, Vitoria y Córdoba.

Bilbao, Valencia y Barcelona ocupan las primeras posiciones en la mayoría de las variables ya que juntan los problemas de su tamaño con los malos datos por el tipo y número de farolas.

En cuanto a Granada, ocupa el número 24 del ranking tanto en números de puntos de luz como en potencia emitida total. Baja al puesto 67 en cuanto a potencia emitida por kilómetro cuadrado y al 303 en cantidad de farolas. La mejor posición (2.111) la ocupa si se cuenta sólo la potencia emitida por farola.El asesor científico Alejandro Sánchez explica que la importancia no está sólo en el número de farolas sino en el tipo de iluminación. En los últimos años se han iniciado campañas para sustitución de las bombillas de las farolas por LED. Y Granada ha sido una de las ciudades que se han sumado al cambio, utilizando para ello fondos europeos en varios programas desde hace unos años. Pero el cambio no es tan bueno si no se hace bien.

“Un informe de la Unión Europea dice que no se puede poner cualquier LED. Por ejemplo, las que han puesto en Maracena son azules y no se consideran ecológicas”, explica el experto, que recomienda el uso de luz ámbar o cálida. De hecho, para zonas residenciales tendrían que ponerse luces con una temperatura de color de 2.200 kelvin hacia abajo y en zonas comerciales, de 2.700 hacia abajo. Y esto no siempre se cumple, por lo que la colocación de LED también puede afectar negativamente a la contaminación lumínica.

Sobre la temperatura de color, una tesis de un técnico municipal de Granada recogía que la ciudadanía de la capital prefería más la luz naranja que la blanca o azul. “La Unión Europea también lo ha dicho pero hay mucha desinformación, por lo que no todos los LED que se están poniendo son más eficientes que las lámparas de sodio que se usaban antes y por tanto tienen un gran impacto ambiental”, matiza el experto, que pide a las instituciones seguir las recomendación y no poner luminarias de más de 3.000 kelvin.

Y es que no sólo hay que controlar la contaminación lumínica por el deterioro de la calidad del cielo para los observatorios astronómicos, sino que también es una cuestión de salud ya que el exceso de luz, según algunos estudios, afecta directamente al descanso y al riesgo de enfermedades. También hay que proteger los parques naturales y su entorno (para no afectar tampoco a la flora y la fauna), por lo que las ciudades próximas a estos, como Granada con Sierra Nevada u otras zonas de la provincia, tienen que tener especial atención en controlar su iluminación. En esto hasta la propia Alhambra, ya que poner en valor un monumento con luz artística no debería interferir en el cuidado del entorno natural de los parques de alrededor.

“No puedes proteger un patrimonio a costa de otro, por lo que habría que dar ejemplo de iluminación sostenible” en monumentos como este, que hace unos años tuvo un cambio de color en la iluminación, que según el experto se podría mejorar.

¿Y cómo ha cambiado la iluminación desde 2012? El centro de la ciudad ha aumentado los puntos de LED blancos, lo que hace que a imagen de satélite salga más oscuro pero en realidad contamine más. Gran Vía es una zona también que destaca en el mapa de luz de Granada visto desde el satélite.

Pero el punto negro de toda la provincia es el Nevada. “Es el punto más brillante. De hecho solicitamos a Armilla el informe de impacto ambiental y no nos lo remitió. Muchas de las luces que tiene son ilegales siguiendo la normativa pero como la comisión de Industria no ejerce no se controla, pero no cumple el reglamento de eficiencia energética de 2008, que dice que está prohibido emitir luz directa hacia arriba y el Nevada lo hace las 24 horas”, destaca el autor.

Pero también tiene Granada cosas positivas, como la autovía. “Ahí se hace muy bien porque se baja a un tercio de la potencia durante la noche”. Otro punto muy brillante en el mapa como es el Carrefour también baja la potencia por la noche, por lo que compensa. La propia Alhambra y otros monumentos se apagan también de noche durante algunas horas, reduciendo el impacto visual de la iluminación. Otro punto destacado es la zona de la Feria de Muestras, con bastante iluminación, según el estudio.

En la provincia, Baza y Guadix también aparecen. Baza aparece también con bastante potencia lumínica pese a que la zona Norte de la provincia está considerada como la de cielos más limpios para la observación, sobre todo la zona de La Puebla, lo que pasa es que la dispersión de los municipios y la lejanía de los puntos de Guadix y Baza no destruye esa limpieza.

Tras Granada, Baza es la que ocupa una posición más alta según el ranking total, en el puesto número 101, por lo que es el segundo núcleo de la provincia que más contamina con la luz que emite. Le sigue de cerca Loja (108), La Zubia (123), Guadix (215), Otura (220), Santa Fe (276) y Armilla (286). En el extremo del ranking, como menos contaminantes, aparecen Alquife (2.167), Lanteira (2.099) y Vélez Benaudalla (1.979).

Por número de puntos de luz, destaca Granada, Albuñol y Motril; en cuanto a farolas por kilómetro cuadrado, Maracena, Huétor Vega y Armilla; en cuanto a potencia por farola, Escúzar, Albuñol y Dílar; y en potencia emitida total, Granada, Motril y Albolote.