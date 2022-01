Granada supera la treintena de pacientes en UCI por coronavirus por primera vez desde mayo

El coronavirus en Granada parece avanzar ya de forma sostenida y estable. Es decir, no se ha pasado la sexta ola pero se ha llegado a un nivel de contagios y también de hospitalizaciones que, aunque en fase de crecimiento aún, no crece de forma explosiva, aunque en lo referido a la presión sanitaria, cualquier incremento, aunque sea lineal, es un problema de desviación de recursos hacia la atención Covid. Bien es cierto que la situación dista mucho de ser como la del año pasado, ya que el nivel de ocupación de camas es similar, pero antes había el doble de pacientes en UCI, y ahora con un 937% más de contagios que a estas alturas de 2021. Lo malo es que ya hay 31 granadinos en estado grave por coronavirus, una cifra que no se veía desde el pasado mes de mayo: una barrera psicológica que ha caído y que no parará, tal y como se comportan las oleadas, hasta al menos dos semanas.

Es la situación hospitalaria la que más sigue preocupando, ya que esta sexta ola en Granada se afronta en el sistema sanitario con cerca de 1.400 profesionales menos que antes de noviembre estaban contratados como refuerzo Covid. Esto contribuye a las quejas de los sanitarios, que se ven con menos recursos pese a tener el mismo nivel de presión asistencial que hace un año, e incluso ahora mismo con un tercio menos de hospitalizados que en el pico del año 2021, que fueron 659 a primeros de febrero. Por la vacunación no deberían de alcanzarse estos niveles, pero el grado de contagios ha sido tan alto que el escenario ahora mismo es inédito.

Actualmente hay en Granada 234 pacientes con coronavirus, 33 más que hace dos días puesto que ayer hubo un "problema técnico" en la Junta que no pudo registrar los datos. Se trata de un promedio de 16,5 por día, el mismo que se estaba dando después de Nochebuena. Así que, por ahí, estabilidad pero en fase aún de expansión. Por cuadro clínico hay 203 personas en planta Covid (+27) y 31 en Cuidados Intensivos (+6). El promedio es de un ingreso diario en UCI desde que empezó el año. En 2021era un poco superior, casi dos al día. En cuanto al parte diario, la notificación de nuevos ingresos vuelve por sus fueros con 10 nuevas admisiones, ninguna para las unidades de agudos.

Sigue sin repercutir esta sexta ola, por cierto, en las muertes, sin ninguna más después de tres días, y que hacen que hayan sido cinco los decesos notificados en ocho días que van de 2022, a menos de una diaria. Hace un año justamente se notificaban siete muertes en un solo día y desde que había empezado 2021 el número de muertos fue de 24. Y eso que aún no eran muertes producidas por los contagios derivados de la Navidad anterior. La situación, gracias a las vacunas, es muy diferente.

Los contagios parecen estabilizarse. Este sábado no se pudo hacer una comparación con el mismo día de la semana pasada porque el 1 de enero no hubo parte, pero a tenor de las mediciones tomadas en los días posteriores, el promedio de casos fue de 1.869,3 casos por día, una cantidad similar a la que ofrece la Junta en el parte de incidencia con 1.898. Es y sigue siendo una cifra altísima de contagios de los que el sistema tiene constancia y notificación, ya que en la actualidad se supera el periodo de cuarentena sin que el propio SAS haya confirmado los positivos, tanto los realizados con test de antígenos en casa como incluso las PCR realizadas por el propio sistema público, a las personas afectadas. De hecho, es ahora mismo la cuarta cifra más alta de toda la pandemia en un solo día sin contar el acumulado ofrecido tras la última Nochevieja.

Aun así, las cantidades ofrecidas por la Junta en el parte vienen a confirmar esa ralentización de la expansión de los casos notificados, que en comparación con cómo crecía en semanas anteriores es un ligero alivio, aunque un aumento del 49,01% sigue siendo bastante serio. Lo que pasa es que se viene de una subida del 132,71% en la primera semana de Navidad. De lo que no se tiene constancia es de las tasas de incidencia, que al ser fin de semana, sufren el ‘apagón’ informativo habitual, aunque los contagios estén y sigan arreciando. La estimación con el número de contagios notificado este sábado es que las ratios haya frenado un poco su tendencia a la baja, confirmada sobre todo desde ayer.

El número de curados sigue cogiendo velocidad al ritmo que se van terminando los días de cuarentena de las personas afectadas por un positivo en Covid y que en el último parte refleja el alta epidemiológica de 324 granadinos. La cifra aproximada de casos activos con coronavirus en la provincia es de 24.063 personas. El día anterior era de 22.489 granadinos contagiados.

En cuanto a los datos de vacunación, el viernes sí fue día hábil en el proceso, por lo que se dio un nuevo tirón, sobre todo a las dosis de refuerzo, que subieron en 3.960 personas. Estas han llegado ya a un total de 269.894 personas tras la administración de la tercera dosis, un 35,19% de todos los que ya estaban inmunizados con la pauta completa. En concreto hay con vacuna reforzada 193.991 personas mayores de 60 años y 34.739 en la franja de 50 o más años. Los 41.164 son sanitarios o personas de menos edad vulnerables a contraer la enfermedad del Covid.

Por otro lado, 450 personas recibieron el día 7 la segunda dosis de la vacuna para completar la pauta y se estrenaron nada menos que 1.369 personas de la primera dosis, aunque casi todas ellas fueron niños de 5 a 11 años, un total de 1.100. Solo 269 personas mayores de esa edad se sumaron a este proceso ante la ‘amenaza’ de ampliar el uso del pasaporte Covid más allá del 15 de enero.