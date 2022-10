Granada es la única provincia andaluza que no notifica fallecimientos por Covid en los últimos cuatro días

Vuelven a aparecer los rayos de esperanza en la actualización de este martes de los datos de incidencia del Covid-19 en Granada. Por primera vez desde el pasado martes 13 de septiembre, hace ahora tres semanas, no se ha notificado ningún fallecimiento por la enfermedad en la provincia, siendo la única que no incrementa sus cifras de fallecidos en los últimos cuatro días. A pesar de ello, aún continúan los vaivenes en los ratios de incidencia entre la población más sensible, los mayores de 60 años, y no es descartable que estas cifras sean corregidas en el informe del próximo viernes.

En lo que respecta a la incidencia en los mayores granadinos, que comenzaban ayer el proceso de vacunación de la cuarta dosis de la vacuna, se recoge un descenso de los casos confirmados. Si este pasado viernes se incrementaban a 198 los contagios oficiales notificados en la provincia, este martes esa cifra cae hasta los 106 en los últimos cuatro días.

Además, siguen descendiendo las hospitalizaciones, que se quedan en la cifra global más baja en prácticamente un año, con 16 ingresados y sin pacientes en UCI un parte más. Esta tendencia es continua, por lo que no preocupa un repunte de casos, al menos de momento.

Los 106 contagios notificados, que corresponden a las pruebas oficiales realizadas en los centros sanitarios a los mayores de 60 años con síntomas, son casi cien menos que los del pasado viernes, y se asemejan a los 102 registrados en el informe de incidencia del martes pasado, y que subió nada menos que a 178 en el del viernes anterior. Esto vuelve a ser indicativo de los retrasos en las contabilizaciones que se producen en el fin de semana, por lo que no es descartable un cambio en los números en los próximos tres días.

El parte también muestra que solo una persona de las que fueron ingresadas ha sido dada de alta como recuperada en estos últimos cuatro días, por lo que la cifra total de recuperaciones se queda inalterable en los 189.899, ya cerca de las 200.000.

La provincia mantiene el nivel de hospitalizaciones nuevas de personas aquejadas por coronavirus o con problemas derivados del patógeno. En el parte de este martes refleja siete nuevas entradas, ninguna de ellas en UCI, lo que hace un promedio de 1,75 en los últimos cuatro días.

En cuanto a situación real de los hospitales, Granada llega a una de las cifras más bajas del último año con tan solo 16 pacientes ingresados en sus alas Covid, manteniéndose las cifras del viernes pasado, y siendo dos menos que las de la semana anterior. Además, las UCI siguen vacías después de que apareciera en las estadísticas el dato de una persona en los partes de hace dos semanas.

Por otro lado, en cuanto al balance de la viruela del mono, Granada se mantiene con solo cuatro casos activos de esta enfermedad, los mismos que los recogidos este pasado viernes y cuatro menos que el martes de la semana anterior.

A fecha 4 de octubre, en Andalucía hay 32 casos activos (1 en Almería, 4 en Cádiz, 1 en Córdoba, 4 en Granada, 3 en Huelva, ninguno en Jaén, 9 en Málaga y 10 en Sevilla), 54 en investigación que se han declarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Asimismo, 835 casos antes confirmados ya están inactivos.

Con respecto a las vacunas, se han puesto 1.704 dosis en los principales hospitales de la comunidad, todas las vacunas se han puesto con criterio preventivo (contactos o personas con riesgo), no a pacientes infectados. Por ahora se han recibido 2.102 viales.