Granada llega al 10% de vacunados totales mientras que las UCI por coronavirus suben el techo

Granada se abre a otras provincias andaluzas mientras que el coronavirus sigue sin dar tregua, estancado en cifras de contagios altas que ni crecen ni decrecen de forma sustancial, solo muy levemente, que sitúan no solo a la provincia, si no a otras zonas del país, en una fase completamente nueva de la pandemia: no va ni para adelante ni para atrás. Como las hospitalizaciones, estancadas en registros muy altos, donde apenas se baja la presión, y donde las UCI han vuelto a tocar otro techo de ocupación con 95 pacientes. Con 8 muertos más añadidos al parte de defunciones de esta pandemia, la buena noticia llega de la mano de los vacunados, que superan la barrera del 10% de la población de toda la provincia.

Los hospitales siguen dando las malas noticias de la cuarta ola, extraña en su dibujo, y que más bien podría parecerse a una marea. Las cifras siguen marcado números muy altos y la situación real, aún lejos de la saturación de situaciones anteriores a la pandemia, mantienen el suelo de camas ocupadas y nuevas admisiones por coronavirus demasiado elevadas, con el peligro que conlleva esto para cualquier tipo de repunte, más ahora con la apertura de la movilidad provincial.

Granada tiene a día de hoy, y tras el último recuento, 347 hospitalizados totales, uno más que ayer. Son menos que los que había hace dos semanas, récord de esta ola con 378, pero 21 más que hace solo dos días. Por situación clínica, los que están en planta son 252 (-1) y los de UCI tocan un nuevo techo de esta oleada con 95 (+2). Con estos números, la variación de camas ocupadas en los hospitales de Granada sigue arrojando un saldo positivo, casi igual que el de la semana pasada, por lo que se maneja un patrón de comportamiento que, de repetirse, indicaría que desde mañana la tendencia será a desocupar camas de ahí hasta el domingo.

Las nuevas admisiones son las que no se empeñan en bajar y en el parte de hoy se reflejan 79, de las que 5 se han ido a UCI. Los datos son casi iguales a los de la semana pasada, con un acumulado de 121 en esta 129 en la anterior, a un promedio de entre 40 y 43 ingresos nuevos por día. El balance indica que esta semana se están bajando los acumulados, aunque las cifras se parecen tanto que lo que invitan a pensar es que se está en el tope de la cuarta ola en los hospitales.

Los contagios siguen tremendamente estables en los partes diarios, aunque las tendencias siguen siendo hacia un lento y progresivo descenso, muy diferente al de las oleadas anteriores. Hay muchos efectos que están jugando en esto, desde la vacunación a unas medidas restrictivas mucho más laxas que 'aceptan' un cierto grado de contagios. La Junta ha remitido hoy que en Granada se contabilizaron 335 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 44 menos que hace una semana, y de los que solo 7 se corresponden a diagnósticos del día de ayer. Es el segundo miércoles seguido de bajada de casos.

Por acumulación, Granada suma 2.008 casos notificados en los últimos siete días y 1.592 según los diagnosticados en el mismo periodo, por lo que hay un desfase de cerca de 500 casos que se asignan a fechas posteriores a la última semana. Aunque volviendo a los acumulados por notificación, la media de contagios remitidos en este periodo baja de los 300 (286,8), por los 319 que había la semana pasada y los 367 de la otra. De todas formas, se sigue muy por encima del promedio de casos que había antes de Semana Santa, que estaba en 160.

Las tasas de incidencia sí dibujan más claramente una tendencia hacia abajo de las curvas de contagios, que se consolidan en todos los distritos y la provincia, donde la media es de 406,9 casos, casi 50 menos que ayer, y que abren la puerta a que mañana se vuelva a bajar de la barrera de los 400. El distrito que hoy presenta peores guarismos es el de Granada capital, con 458,1, seguido del Metropolitano, el que está bajando su ratios a mayor velocidad, con 439,1 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. En el Nordeste se coloca en 333,6 casos y en el Costa-Alpujarra en 277,2, a punto de bajar del umbral de emergencia. La tasa provincial a siete días está en 173,2 casos, por lo que seguirá bajando la incidencia acumulada.

El número de fallecidos sube en 8 personas más, la de diagnóstico más reciente del pasado día 20, y el total de muertes en Granada se va a las 1.683. Los curados casi equilibran a los contagios con 309 y los casos activos son 13.270.

Todos estos datos en un día donde Granada ha superado la barrera del 10% de personas vacunadas con la pauta completa, ya sea con las dos dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o la individual de Janssen, que se empezó a aplicar la semana pasada. El porcentaje sobre la población total es del 10,27% y el ritmo de crecimiento es de casi medio punto al día, por lo que a final de semana podría llegarse al 12%. En términos reales son 94.401. Ayer se pusieron 7.721 vacunas en total, de las que 3.488 fueron para completar la pauta.