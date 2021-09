Los granadinos han comenzado el día mirando preocupados a Sierra Elvira pensando debido a que en el imaginario colectivo se ha grabado la idea de que este conjunto montañoso es de origen volcánico, aunque la realidad es que la provincia está completamente fuera de peligro.

"Sierra Elvira no es un volcán, la composición de su roca es caliza, es decir, de restos óseos y minerales de hace ya mucho tiempo, por lo que no tiene nada que ver" aunque "el granadino siempre ha pensado en este lugar como una zona de origen volcánico, pero no tiene nada que ver", explica el catedrático de la Universidad de Granada e investigador del Instituto Interuniversitario Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos Jesús Ibáñez y sentencia que "en Granada no hay volcanes ni se les espera".

"La gente piensa que Sierra Elvira es un volcán porque tiene una forma cónica y tiene además una sima y aguas termales". Respecto a las aguas termales que emanan de Sierra Elvira, Ibáñez explica que se debe a que "el interior de la tierra va creciendo en temperatura conforme nos acercamos al núcleo".

El periódico estadounidense 'The New York Herald Tribune' publicó una información sobre el origen de los terremotos en Granada que ha moldeado el pensamiento sobre la provincia desde entonces. Tan sólo dos días después del enorme terremoto de Albolote el 19 de abril de 1956, este diario publicó un texto en el que se teorizaba con una cueva en Sierra Elvira, de la cual emanaban corrientes de aire, fuego y piedras de la conocida como Raja Santa, esta es la sima a la que hace referencia el profesor Ibáñez. Las sucesivas investigaciones desmintieron esta información.