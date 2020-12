Granada sigue recibiendo vuelos con inmigrantes mientras espera que el Gobierno aclare las dudas

Lunes 14 diciembre, 10:17 horas en el aeropuerto Federico García Lorca de Granada. El vuelo VLG3061, procedente de Canarias, aterriza en la terminal granadina un cuarto de hora antes de lo previsto. Es el mismo que hace una semana acaparó el foco mediático por el famoso traslado de inmigrantes que tanto quebradero de cabeza ha traído (y sigue trayendo) al Gobierno central. Sin embargo, esta vez tampoco está exento de polémica. Según ha podido saber Granada Hoy, la lista de pasajeros de este vuelo exponía que en él viajarían 54 inmigrantes. Finalmente solo lo hicieron 12, pero, en resumen, son otra docena de migrantes que vuelven a cruzar el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma y la provincia.

"Hay migrantes con libertad de movimiento", personas que llegaron a las islas y que "tienen documentación e incluso recursos económicos para poder moverse hacia otros sitios, donde creen que tienen mayor capacidad de arraigarse y establecerse", expuso este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Escrivá, al ser preguntado durante su intervención en un acto online.

Tras una semana de polémica, el Gobierno mantiene la misma respuesta que tardó 48 horas en dar y que apenas despeja las dudas. Y es que, ¿cómo se puede alegar que puedan moverse por el territorio teniendo su documentación si igualmente han entrado al país de forma ilegal? La pregunta, en la que no ha entrado el Gobierno, aún sigue sin respuesta.

"Están mezclando las cosas. En la UE solo se puede entrar legalmente. Da igual que tengas dinero o no, o que vayas con alguna documentación. Si no entras legalmente, no puedes tener libertad de movimiento. No pueden ser personas libres, como se está diciendo", explicaron fuentes de dentro de la Policía Nacional a esta redacción.

Como ya avanzó Granada Hoy este domingo, fuentes del Gobierno central aseguraron a este diario que los inmigrantes se pagaban los billetes "de su bolsillo". Según estas fuentes, los migrantes habrían localizado los vuelos más baratos y vacíos para así desplazarse hasta la península. Si bien, tal y como pudo indagar esta redacción, quienes estarían detrás de las compras de dichos pasajes serían ONG o asociaciones que, precisamente, reciben subvenciones públicas del Gobierno para hacerse cargo de los inmigrantes.

Según pudo saber Granada Hoy, los inmigrantes lograrían hacerse con un "documento de entrada personal", un certificado firmado por la unidad de Extranjería de Policía Nacional a través de una orden del Gobierno. Todo ello mientras se espera una "orden clara" de Interior para abordar la situación.

Pero, ¿por qué hasta Granada? Uno de los motivos podría radicarse, como bien apuntaron desde el Gobierno central a este diario, en la cantidad de asientos libres por la caída de pasajeros del aeropuerto. Según los últimos datos publicados por Aena, relativos al mes de noviembre, el Federico García Lorca contabilizó una caída del 90,5% de viajeros respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, a eso se añade que, en Andalucía, Granada, Málaga y Sevilla –los lugares con conexión aérea con Canarias– son las zonas designadas como "puntos de distribución de migrantes" por parte del Ejecutivo.

Pese a que desde la oposición, tanto PP, como Cs y Vox, se ha pedido una explicación pública al Gobierno para resolver todas esas cuestiones que aún siembran la duda sobre la gestión gubernamental. Precisamente, esto es algo que pudiera darse este miércoles por la tarde cuando se celebre la Comisión de Interior. O bien la próxima semana, para cuando está fechada la Comisión de Extranjería, según confirmaron fuentes del Gobierno.

Lo que sí se prevé a partir de ahora, a tenor del revuelo en Andalucía con estos viajes Canarias-Granada, es que los inmigrantes sean finalmente derivados a vuelos cuyo destino sean otras provincias.