Granadadown reconoce la labor de las entidades locales en favor de la inclusión con sus nuevos premios

Mañana se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y por ello la asociación Granadadown va a celebrar su habitual acto conmemorativo, en la Cámara de Comercio, con la asistencia de las autoridades granadinas y de las familias que forman parte de la entidad y con el estreno de los Premios a la Inclusión, que este año van a recaer en la Universidad de Granada y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación. También este martes habrá un momento muy emotivo; la imposición del pin de oro de Granadadown a la expresidenta, Pilar López Garrido, por su excelsa trayectoria como defensora de los derechos de las personas con síndrome de Down.

Granadadown afronta su proyecto de futuro con ilusión, teniendo muy claro que este será el que decidan las personas con síndrome Down con los apoyos necesarios, porque se han ganado el derecho a ser oídos y tenidos en cuenta en todo lo que les concierne.

Según el presidente de Granadown, Francisco Hidalgo, es una buena ocasión para que se puedan visualizar los logros que han conseguido las personas con síndrome de Down y que hace unos años parecían imposible. Algunas personas con Síndrome de Down están titulando en la ESO y en ciclos formativos de Grado Medio, más de 50 están trabajando en las administraciones públicas, como funcionarios de carrera, y en empresas ordinarias mediante el empleo con apoyo. Así mismo se ha dado un paso muy importante en la vida independiente de las personas con Síndrome de Down que viven en una vivienda compartida con un mediador, no tutor.

Los fines de semana se puede ver una escena que puede resultar “extraña” para algunos viandantes; personas con Síndrome de Down haciendo de guías turísticos a personas de todo tipo. También están inmersos en el mundo la danza, teatro u otras modalidades artísticas y hacen deporte y ocio inclusivo. Todo esto ha sido fruto del trabajo duro y constante, día tras día, de las personas con síndrome de Down que han creído en sus capacidades y con los apoyos de la familia y Granadadown han podido desarrollarlas.

Pero aún queda mucho trabajo por realizar, muchas barreras por romper y desterrar estereotipos que están implantados en parte de la sociedad. Por eso este año la campaña de Down España, No somos un estereotipo, somos algo más, pone en el punto de mira la necesidad de conocer realmente a las personas con síndrome de Down y así poder valorar sus capacidades y apoyarlos para hacer realidad sus sueños, ilusiones y proyectos.