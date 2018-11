HLA Inmaculada sube de categoría en la acreditación QH

El Hospital HLA Inmaculada obtiene la primera estrella en los Quality Healthcare 2018 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una acreditación que reconoce a aquellas organizaciones sanitarias que se esfuerzan en implantar un sistema de calidad progresivo y continuado. El hospital granadino ha pasado de tener un sello a la primera estrella en la V edición de entrega de la acreditación QH.

Por su parte el hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid) ha alcanzado el máximo nivel acreditable en la Quality Healthcare, tres estrellas, un reconocimiento que evidencia el compromiso del centro por situar al paciente en el centro del sistema de gestión.

La acreditación QH ofrece un sistema único para reconocer la excelencia en calidad asistencial de las organizaciones sanitarias, es decir aquellas instituciones que se preocupan por implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo, así como un palpable esfuerzo por obtener las certificaciones necesarias para aportar las máximas garantías a sus procesos. En este sentido, todos los hospitales y centros del Grupo HLA cuentan con las certificaciones ISO 9001 en calidad asistencial e ISO 14001 en Medio Ambiente. El hospital HLA Inmaculada cuenta también con los certificados ISO 179003 en Seguridad del Paciente y el reconocimiento público a la calidad de los servicios que ofrece la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

El hospital HLA Universitario Moncloa dispone además de las acreditaciones EFQM 500+, OSHAS 18001 en seguridad y salud laboral, SG21 de gestión ética y RSC, la Q de Calidad Turística, el certificado Madrid Excelente, la norma hospitalaria AdQualitatem, recientemente ha sido nombrado Embajador de la Excelencia Europea por el Club de Excelencia en Gestión y ha recibido, a finales del mes de octubre, el galardón de la EFQM: Highly committed in adding value for customers, reconociéndole tres buenas prácticas a nivel europeo.

Otros centros QH

La acreditación Quality Healthcare’reconoce la calidad asistencial de los centros y dispone de un sistema de identificación progresivo desde el nivel de acceso (sello QH) hasta el máximo de nivel acreditable (sello QH + 3 estrellas)

Además de HLA Inmaculada y Universitario Moncloa, otros centros HLA ya cuentan con este reconocimiento por sus resultados en términos de calidad, como son el hospital HLA La Vega (Murcia) que subió de categoría a dos estrellas en 2017, HLA El Ángel (Málaga) y Mediterráneo (Almería) que cuentan con el QH + una estrella o HLA Perpetuo Socorro (Lleida) que también cuenta con el sello en su nivel de acceso.

Sobre HLA Grupo Hospitalario

El Grupo Hospitalario HLA está compuesto por 15 hospitales integrados con 33 centros médicos multiespecialidad y una red de unidades de referencia en tratamientos de última generación. 42 clínicas dentales, 11 unidades de reproducción asistida, 30 clínicas oftalmológicas dotadas de la más avanzada tecnología y 436 centros de análisis clínicos completan la estructura que HLA pone a disposición de sus pacientes. Con 1300 plazas de hospitalización HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulante. Más de 36 años de experiencia y presencia en seis países configuran un modelo de atención que basa su filosofía en el trato humano, la excelencia, el liderazgo, la responsabilidad y la especialización.