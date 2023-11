El Hospital San Rafael lanza una unidad especializada en geriatría y deterioro cognitivo

El Hospital San Rafael, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Granada, ha puesto en marcha una nueva unidad especializada en geriatría y deterioro cognitivo para atender las necesidades de la población mayor y su familia, como respuesta al progresivo envejecimiento poblacional y las patologías que acompañan a las personas en esta etapa de su vida.

Se trata de un recurso desde el que se pretende cuantificar los problemas del mayor en todas las esferas: médica, funcional, psíquica y social, realizando una valoración integral para diseñar un plan de tratamiento y seguimiento a largo plazo proporcionados de forma individualizada a cada paciente por un equipo médico experto en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades propias de las personas mayores. El objetivo tras la valoración inicial es detectar posibles problemas más profundos para tomar medidas garantizando así, el bienestar del paciente, posponer la pérdida de autonomía y del desarrollo de una incapacidad. “El modo de enfermar del adulto mayor tiene unas peculiaridades que precisan de una valoración especializada que tenga en cuenta la situación global del paciente y las consecuencias que los problemas de salud ocasionan en su vida diaria”, explica la responsable de la unidad de geriatría y deterioro cognitivo del Hospital San Rafael, Isabel Ródenas.

El proceso asistencial que realizan desde esta unidad se compone de una valoración médica integral, con la realización de pruebas complementarias en el mismo centro para un diagnóstico completo ágil para la toma de decisiones inmediata; una valoración funcional basada en el conocimiento de su plenitud física y mental en las actividades de la vida diaria; una valoración de su estado cognitivo para poder advertir y prevenir posibles deterioros que puedan afectar a su calidad de vida; y una valoración psicosocial para abordar los problemas psicogeriátricos más comunes de la vejez y poder atender las necesidades que en este ámbito pudiera requerir la persona asistida . Según la médica especialista del Hospital San Rafael, el instrumento principal de la atención geriátrica es la Valoración Geriátrica Integral (VGI) -clínica, funcional, cognitiva y social- desde donde se establece un plan de acción y tratamiento para tratar al individuo en su totalidad y no sólo por patología. “La persona mayor tiene modos de enfermar algo distintos al adulto. Los cuadros confusionales agudos, las caídas, los problemas de movilidad, los deterioros cognitivos, etc., son problemas de salud que aún en ocasiones se minimizan y no se estudian ni tratan por achacarlos erróneamente sólo a la edad”, afirma la médica geriatra. “El perfil de pacientes a los que atendemos, suelen tener varias patologías médicas. Esto a veces supone un periplo de consultas por distintos especialistas con una suma de tratamientos farmacológicos cuyo cumplimiento se complica y a veces ocasiona más problemas que beneficios”.

Además, del fomento de la mejora de su calidad de vida, el equipo de profesionales de San Rafael trabaja haciendo partícipe al paciente y su familiar de las decisiones e intervenciones en su tratamiento, favoreciendo su implicación en la resolución de su problema de salud. “No puede entenderse al paciente de un modo aislado sin valorar el entorno, las capacidades y posibilidades de llevar a cabo un plan de cuidados adecuado y realista para resolver, mejorar o aliviar sus problemas de salud”, argumenta Ródenas.

Las personas interesadas en recibir más información sobre los servicios que ofrece esta nueva unidad de geriatría y deterioro cognitivo del Hospital San Rafael pueden llamar al número de teléfono directo 672 240 078 o a través del correo electrónico sanrafael.atencionalusuario@sjd.es .

Reconocimiento oficial de la especialidad de geriatría

Desde el pasado mes de octubre, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía incorporaba oficialmente la especialidad de Geriatría a la categoría profesional de Facultativo Especialista de Área, en el ámbito de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

De este modo, se ha reconocido la histórica figura del geriatra. Es decir, el profesional de la medicina especializado en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades

de las personas mayores y capacitado facultativamente para diferenciar el proceso de envejecimiento de las peculiaridades de enfermar de este colectivo etario. “La enfermedad atendida sólo desde la visión de la patología de un órgano, no abarca ni explica la complejidad de la situación los pacientes mayores”, expone la doctora Isabel Ródenas. “La atención médica geriátrica especializada ha demostrado que si, además de tratar la enfermedad, se cuida la situación funcional de dependencia y la repercusión cognitiva de esta, los resultados de salud son considerablemente mejores. Esta forma de trabajo es la que ofrece la geriatría: diagnosticar y tratar al paciente mayor enfermo cuidando de salvaguardar su situación basal y su entorno de vida habitual”.

Centro de referencia en la atención al mayor

Desde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios siempre se ha tenido muy en cuenta que la atención a las personas mayores tiene peculiaridades con respecto a la atención de la población global dado que, en la mayoría de los casos, las enfermedades de este colectivo pueden derivar en enfermedades crónicas derivando en estados de dependencia a lo largo del tiempo, por lo que el estado de bienestar en este perfil de paciente es normalmente un equilibrio entre la salud y la enfermedad, con la peculiaridad de que el entorno social y el modo de asistencia sanitaria puede influir en este equilibrio.

En este sentido, el Hospital San Rafael cuenta con más de 20 años de experiencia en geriatría y en la atención integral a estas personas desde el ámbito sanitario, social, espiritual y familiar, que lo han convertido en el centro hospitalario de referencia en la atención al mayor, gracias a su equipo especializado y con experiencia en atención sociosanitaria compuesto por trabajadora social, médicos geriatras, internistas y especialistas en medicina de familia, enfermería con formación específica y auxiliares de enfermería expertos en cuidados de dependientes, que además poseen formación específica en Bioética y Humanización de la Asistencia.