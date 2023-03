El Hospital Virgen de las Nieves de Granada aboga por la detección precoz de los problemas auditivos

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha acogido, por tercer año consecutivo, la conmemoración del Día Mundial de la Audición, impulsado por la Asociación Española de Audiología, que ha elegido a este hospital granadino para el lanzamiento del mensaje elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en este día, 'El cuidado del oído y la audición para todos'.

El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, junto al presidente de la Asociación Española de Audiología y otorrinolaringólogo del hospital granadino, Juan García-Valdecasas, entre otros, ha presentado las principales líneas para el diagnóstico temprano de los problemas de audición.

En concreto, tres herramientas impulsadas a nivel mundial como un manual práctico dirigido a Atención Primaria sobre la prevención, la identificación y el manejo de patologías auditivas a través de la exploración otoscópica dirigida a atención primaria; un decálogo de pasos muy sencillos para estudiar la audición desde la población pediátrica hasta la población adulta y una aplicación móvil para la identificación de los problemas de audición en mayores de 18 años.

Esta app, denominada HearWHOpro es gratuita y no realiza una audiometría al uso, sino que se basa en un despistaje de la pérdida auditiva con el uso de números sobre un ruido de fondo. Con ella se estudia la sensibilidad al sonido del oído y otras funciones del sistema nervioso central que permiten captar el sonido, aislarlo del ambiente ruidoso y entenderlo.

En su intervención, Sánchez-Montesinos ha agradecido el compromiso y el trabajo desarrollado por todos los profesionales, tanto de primaria como del ámbito hospitalario provincial, "en la atención sanitaria en sí y en la detección precoz de posibles problemas auditivos en población adulta e infantil".

Para el delegado territorial, este día mundial debe servir "para que la ciudadanía conozca el ingente trabajo que se realiza a diario en esta área de conocimiento" y ha abogado, "en la corresponsabilidad de cada uno de nosotros para prevenir problemas auditivos antes de que aparezcan o agraven".

Servicio referente en Andalucía

El servicio de Otorrinolaringología cuenta con una unidad de Audiología Clínica con una completa cartera de prestaciones como exploraciones audiológicas tonales, logoaudiométricas, electroaudiológicas y exploraciones del procesamiento auditivo central, entre otras.

García-Valdecasas ha recalcado que este servicio está "muy implicado en la salud y el bienestar auditivo de la población, que apoya a las asociaciones de pacientes, propone medidas para el diagnóstico precoz de las enfermedades del oído y es pionera en el tratamiento de problemas de salud difíciles de manejar como son los acúfenos y la hiperacusia".

Este especialista ha señalado que "un problema de audición es de vital importancia en todos los momentos de la vida. En la edad infantil provocan una alteración en la adquisición del lenguaje. Y sin lenguaje no hay posibilidad de organizar el pensamiento. Las consecuencias de una pérdida auditiva no detectada y no tratada en los primeros años de vida son irremediables, pues una vez pasados los primeros años de vida, la desorganización del lenguaje y pensamiento suele no ser reversible.

Y en el adulto, la pérdida de audición no detectada y no tratada conlleva incomunicación, falta de integración en la sociedad, pérdida de oportunidades laborales, desorientación espacial, riesgo de accidentes, caídas y fracturas".

La pérdida de audición puede prevenirse de forma temprana con la exploración otoscópica y el despistaje básico en atención primaria, el trabajo coordinado con los especialistas de otorrinolaringología y la incorporación de las nuevas tecnologías que favorecen la rápida comunicación entre ambos niveles asistenciales, a través de la teleconsulta, lo que permite acortar los procesos asistenciales y ofrecer la mejor asistencia sanitaria.