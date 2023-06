El Hospital Virgen de las Nieves inicia el proyecto 'Recuperando' para el reciclaje de plástico inclusivo

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha implantado un proyecto de responsabilidad social por el que cuatro personas con discapacidad han comenzado a trabajar en la recogida de residuos de plásticos generados en el centro sanitario y depositados en contenedores específicos. Esta iniciativa se ha puesto en marcha gracias a las entidades promotoras del proyecto, Ecoembes, Ecoparque e Inagra.

En el Día del Medio Ambiente, la directora gerente del hospital granadino, María Ángeles García Rescalvo, se ha reunido con estos jóvenes para agradecerles la importante labor que prestan ya que "la implantación de estas políticas que ayudan a reducir el impacto ambiental de los centros del sistema sanitario público de Andalucía permiten alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redunda en mejorar la salud, tanto de los trabajadores de los centros sanitarios como de los usuarios".

Francisco Manzano, Guadalupe Escalona, Miguel Angel Gil y Gonzalo Fernández, junto al monitor Guillermo Moreno, acuden cada día, desde hace dos semana, al hospital para recoger los envases depositados en dos contenedores amarillos para, posteriormente, pasar al proceso de reciclaje y la generación de nuevos envases domésticos.

El gerente de Ecoembes en Andalucía, Antonio López, ha señalado que “el reciclaje ya no solo es un medio para el cuidado del entorno natural, es algo que debe ir mucho más allá. Cuidado del entorno, inclusión y empleo son conceptos que tienen que ir unidos y que debemos potenciar. Por eso, me alegra especialmente poder presentar proyectos como Recuperando y dar una nueva oportunidad a personas que no lo tienen tan fácil”.

Por su parte, la directora del Centro Ecoparque de la Fundación Purísima Concepción, Verónica Contreras, ha subrayado que "además de ofrecer una solución sostenible a un problema ambiental, permite que esta gestión sea más inclusiva, convirtiendo la economía circular en una herramienta para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, donde nadie se queda atrás, construyendo de esta manera comunidades más sostenibles e inclusivas.