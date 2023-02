El Hospital Vithas, pionero en la provincia en el tratamiento de varices con radiofrecuencia

La ciencia en Granada no para de ser noticia, aunque siempre con esperanza de que sea por un buen motivo. Y así es. El Hospital Vithas Granada se ha convertido en el centro hospitalario pionero en la provincia en el tratamiento de varices con radiofrecuencia, según ha informado este martes en una nota de prensa en la que ha indicado que la insuficiencia venosa crónica, conocida por sus siglas IVC, es la patología vascular más prevalente.

El 30% de los adultos españoles, es decir 15 millones de personas, padecen alguno de los síntomas, estimándose que un 60 por ciento de los casos no está diagnosticado, Según datos del Capítulo Español de Flebología y Linfología citados por Vithas.

"En muchas ocasiones, el propio paciente infravalora esta enfermedad, pero si bien es cierto que habitualmente no representa un problema grave para la salud, incide negativamente en la calidad de vida personal y laboral de las personas que la sufren", ha explicado la doctora Ana Ramos, cirujana cardiovascular del Hospital Vithas Granada.

La insuficiencia venosa crónica es la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de la sangre al corazón, lo que provoca la acumulación de ésta en las piernas, dando lugar a diferentes síntomas y problemas.

Frente a las técnicas tradicionales para el tratamiento de esta enfermedad, el Hospital Vithas Granada ha consolidado en su cartera de servicios la termoablación endovascular con radiofrecuencia, que, según ha explicado la doctora Victoria Ramos, angióloga y cirujana vascular del centro, se realiza por punción ecoguiada, que es mínimamente invasiva.

"Consiste en la introducción en la vena de una fibra térmica que aplica calor a 120 grados durante unos segundos, destruyendo el endotelio de la vena, haciendo que esta colapse y se excluya de la circulación", comenta la doctora Ramos, quien ha subrayado las ventajas de este tratamiento por no requerir anestesia epidural o raquídea, como los tratamientos tradicionales, lo que permite una recuperación inmediata y caminar desde el primer momento.

"Mi trabajo me obliga a estar ocho horas de pie y el sufrimiento era terrible, cuando llegaba a casa solo podía estar tumbado en el sofá. Los médicos me decían que tenía una bomba de relojería en mis piernas porque en cualquier momento podía sufrir una trombosis. Mis venas estaban dilatadas hasta cinco veces más de lo normal. Los tratamientos con medicación no servían y decidí visitar a las doctoras Ramos".

"Me pudieron realizar la técnica en las dos piernas en el mismo acto y salí de quirófano caminando; me sentía flotando en una nube. He recuperado mi vida familiar, hasta hacemos escapadas con nuestra hija de seis años", ha asegurado José María Racionero, paciente de estas cirujanas del Hospital Vithas Granada.

Este tratamiento, que tiene una duración inferior a una hora, no conlleva incisiones ni cicatrices, por lo que minimiza el riesgo de sangrado o infección de herida. Está indicada para pacientes con insuficiencia venosa y vena safena dilatada e insuficiente, que tengan síntomas de cansancio, pesadez o edema, entre otros. Las especialistas recuerdan que el diagnóstico y tratamiento precoz favorece los mejores resultados quirúrgicos.

"El momento óptimo de intervenir las varices es cuando están en rango quirúrgico para evitar problemas de trombosis, flebitis y úlceras varicosas. La insuficiencia venosa es una enfermedad que acompaña al paciente a lo largo de su vida, pero con este tratamiento se reducen o eliminan los síntomas", han asegurado.

A las doctoras Ramos, pioneras en la utilización de esta técnica en la provincia de Granada, se ha unido el doctor Francisco Gomera, especialista en cirugía cardiovascular. Con esta incorporación se consolida la oferta del Hospital Vithas Granada en radiofrecuencia y esclerosis con espuma como alternativa a la cirugía tradicional.