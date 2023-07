IKEA ya está en Granada: Multitudinaria inauguración de la primera tienda urbana en el Nevada Shopping

Los muebles de Suecia ya están aquí. Este jueves, Granada ha dicho Hej (hola en sueco) a la primera tienda urbana de IKEA en Andalucía, tras más de 15 años de espera, proyectos fallidos y anhelos de muchos consumidores. Un evento multitudinario, pues centenares de granadinos no han querido perderse la inauguración que se ha celebrado en el Centro Comercial Nevada Shopping, pese a coincidir con los habituales días vacacionales del verano. Una fiesta del menaje que ha dejado a los visitantes y curiosos sorprendidos.

Algunos han hecho cola desde muy temprano este jueves. O incluso antes, como es el caso de la que ha sido la gran protagonista de este día: Vicky Fajardo, una durqueña que tiene el mérito de ser la primera clienta en entrar en el local de más de 7.300 metros cuadrados que la empresa sueca ha creado en el centro comercial.

La espera tiene premio. Un cheque regalo de 500 euros para gastar en la tienda, y que ha recibido tan emocionada y rebosante de alegría como si fuera la ganadora de la Lotería. "Soy muy fan de IKEA. Iba siempre al de Málaga, al de Sevilla, estuve un tiempo trabajando en Pulpí y me acercaba al de Murcia... Es como mi segunda casa" ha declarado nerviosa esta clienta.

El regalo le ha costado horas de sueño. "Anoche a las 22:00 horas ya me puse a esperar. Primero cerraron el centro comercial, me fui al parking, y luego también cerraron el aparcamiento y me fui con mi coche a dormir en una calle cerca. A las 5:30 horas estaba ya de vuelta en la puerta siendo la primera". Toda una odisea hasta ser la protagonista de la mañana.

Esta clienta fiel ha sido la encargada, junto al jefe de la tienda, Rafael Lobato, de cortar la cinta e inaugurar oficialmente el local. Después de las fotos con su cheque regalo -en versión XXL para el posado-, el resto de clientes y curiosos que estaban esperando han podido entrar.

"No me esperaba este regalo tan grande. Necesito comprarle un dormitorio a mi hija, pero no creo que lo gaste ahora. Primero miraré lo que hay, y después ya decidiremos", ha explicado a Granada Hoy con una sonrisa de oreja a oreja la agraciada.

Guiados por un pasillo de 90 empleados vestidos de amarillo y azul que agitaban la bandera sueca, los que han llegado a primera hora de la mañana han entrado bajo una lluvia de confeti y con su móvil en mano para inmortalizar el momento. Amenizando la espera, un cuarteto de jazz era lo más grabado y subido a redes sociales. Los trabajadores coreaban "¡IKEA Granada!", o "ya estamos aquí" con un entusiasmo del que los primeros clientes estaban visiblemente contagiados.

En la cola, algunos no han dormido para acudir a la inauguración. Era el caso de un grupo de mujeres que, tras terminar de trabajar en el turno de noche, han acudido hasta Armilla para ser de las primeras. Otros han dado una cabezada y han madrugado para tener un buen lugar en la cola. "Han sido muchos viajes a Málaga, ya nos tocaba tenerlo al lado de casa" decían muchos visitantes. Y es cierto. Ahora no será necesario ir a la provincia vecina.

Ya una vez dentro, los empleados respondían dudas, mostraban los productos, ofrecían hacerse la tarjeta IKEA Family, que da acceso a ventajas exclusivas, e incluso han disfrutado de un desayuno en la zona de restauración que IKEA ha habilitado en las instalaciones.

"Queremos ser el mejor vecino posible"

Antes de la apertura al público, los responsables de IKEA han atendido a los medios de comunicación y las autoridades, porque tanto el Gobierno de España como el Ayuntamiento de Armilla han estado representados. El responsable de la tienda ha asegurado que este jueves es un día muy especial. "IKEA tiene el honor de ser desde hoy un vecino más de Granada, con toda la responsabilidad que eso conlleva. Granada ya tiene de todo, y también IKEA, y espero que cada vez que la gente venga se sienta como en su casa", ha destacado Lobato.

Y es que Granada e IKEA eran un binomio que estaba destinado a encontrarse tarde o temprano. Según ha informado el responsable de área del mercado de IKEA España, Alberto Fossati, hasta un total de 240.000 personas iban desde Granada a Málaga cada año sólo para visitar la tienda de la multinacional sueca. Un esfuerzo que desde este jueves ya no será necesario.

"Ahora estamos a 15 minutos de Granada en coche, metro o incluso andando, y eso es clave para nosotros. Hace tres años abrimos el espacio planificador y la acogida fue excelente, por lo que nos quedó claro que había que hacer el esfuerzo y dar un paso más en la provincia. Este formato urbano es nuevo y emprendedor, hemos trabajado durante meses para que tenga éxito y lo expandiremos a otras provincias", ha relatado Fossati.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha agradecido a IKEA el "quitarle kilómetros a los granadinos" y ha asegurado que los productos de la multinacional "son amables, y ahora necesitamos mucha amabilidad. Nuestro entorno debe ser amable para que nos haga a nosotros amables".

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Armilla, Sergio Baena, ha agradecido a IKEA elegir su municipio para establecer su tienda. "Armilla es uno de los municipios más importantes del Área Metropolitana de Granada, y lo es gracias a proyectos de este tipo. Esta marca es conocida a nivel mundial y que esté en nuestra localidad es un orgullo", ha destacado.

Así es el nuevo IKEA en Granada

La tienda es un formato mucho más compacto que las grandes superficies cuadradas de color azul y amarillo ya existentes en Sevilla, Málaga, Jerez de la Frontera o Almería. 2.000 productos a la venta y en stock para poder llevarlo directo a casa, y todo el catálogo disponible en solo 24 horas en el punto de recogida, que ya existía en el aparcamiento subterráneo y que se mantiene.

Pero, ¿qué podrán encontrar los granadinos en las nuevas instalaciones de Ikea en Granada?. Los productos más vendidos estarán disponibles al momento. Además, hay un espacio de planificación y todo el catálogo está disponible para comprar online y recoger en 24 horas. También ha yb espacio de restauración para comer o llevar a casa a modo take away.

En el interior, el espacio de una planta está dividido en apartados de dormitorios, ropa de cama y accesorios de baño; armarios y almacenaje; niños y orden en casa; almacenaje de salones, salones, comedores y espacios de trabajo; iluminación y textiles; decoración; utensilios de cocina; cocinas y baños; zona de autoservicio de muebles; mercado circular y la zona de restauración.

Todas las propuestas están pensada para personas que viven en Granada, ya sea en la capital, en la zona metropolitana, en la Alpujarra, en la Costa Tropical, para pisos en Sierra Nevada, para jóvenes estudiantes y mayores... en definitiva, propuestas personalizadas que se irán renovando en función de la demanda y de las necesidades.

En lo que a cantidad de producto a la venta se refiere, la tienda del Nevada Shopping ofrecerá hasta 2.000 artículos para comprar y llevarse en el momento, y se podrá acceder al surtido completo de forma virtual. Los pedidos se entregarán al día siguiente en el domicilio o se podrán recoger en el mismo centro comercial, en el punto de recogida existente en el parking subterráneo del propio centro comercial.

La experiencia de compra también será un factor importante. Buscará ser sencilla e inspirada en la forma de vida andaluza. La exposición será lineal, en una sola planta, e irá cambiando en función de las necesidades de Ikea, así como del éxito que tengan o no las propuestas entre los compradores.