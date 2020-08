La Iglesia de Granada suspende en transparencia económica

¿Es transparente la iglesia? ¿Rinde cuentas? ¿Cómo está la de Granada? Eso es lo que ha estudiado la Fundación Compromiso y Transparencia, que ha publicado el primer informe sobre Rendición de cuentas y transparencia en la Iglesia. Informe de transparencia y buen gobierno de las diócesis 2019. Un informe en el que analiza una muestra, entre ellas la de Granada, que destaca por su opacidad en algunos parámetros.

El estudio analiza distintos aspectos y niveles. Y en ninguno Granada aparece destacada por su transparencia sino por todo lo contrario, por no mostrar todos los datos.

La Archidiócesis de Granada aparece en el cuarto grupo en transparencia, con apenas un 40% de cumplimiento. Mejor está la diócesis de Guadix, que aparece en el tercer grupo con un cumplimiento del 50%.

A nivel nacional, las más transparentes son Bilbao y Burgos, con un 65% de cumplimiento, y la peor, Santiago, con un 15%. En Andalucía, el orden de transparencia es: Jerez, Málaga, Córdoba, Guadix, Sevilla, Granada, Huelva, Jaén y Almería.

La Archidiócesis de Granada suspende en 10 de los 18 parámetros de transparencia del estudio. Fundamentalmente en dos grupos: Políticas, que incluye inversiones financieras, control de obras, protección de menores; en Planificación, que incluye la planificación de la diócesis; y en Economía, que incluye presupuestos, estados financieros, memoria y auditoría. También suspende en información de la diócesis y en información de sus órganos consultivos.

En cambio, está bien en información de parroquias, instituciones, en los miembros del cabildo y la estructura de la Curia, así como en resultados de patrimonio artístico, sacramentos y servicio social.La diócesis de Guadix suspende en 8 de los 18 puntos.

Uno de los parámetros analizados es la diócesis y su contexto, con dos indicadores, la composición diocesana y las parroquias. A nivel nacional, es el área que mejor comportamiento presenta en el estudio, con un cumplimiento conjunto del 90%. El 90% de las diócesis ofrece datos sobre su información general, el 96% informan sobre las parroquias y el 83% sobre el tercer indicador del área correspondiente a las instituciones independientes.

La mayoría de las diócesis cumplen el indicador de Información sobre la diócesis, no hay ninguna que no ofrezca algún dato sobre su contexto, pero un grupo de ellas aporta una “información muy reducida, que no les ha permitido ser evaluadas positivamente”. Se trata de las diócesis de Granada, León, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santiago de Compostela, Segovia y Zamora. En todos estos casos falta información sobre alguno de los contenidos exigidos por el indicador: origen, episcopologio, territorio y población y número de diáconos y sacerdotes.

El indicador de Parroquias es el que mayor cumplimiento tiene de todo el informe, con 67 diócesis publicando el elenco de todas sus parroquias con el contacto y responsable. Las diócesis que no cumplen son Jaén y Segorbe-Castellón.

Otro capítulo es el de Estructuras de gobierno y administración. La información relativa a las estructuras de gobierno y administración también presentan un nivel de cumplimiento aceptable, acumulando un 78% de las diócesis que aportan información significativa de su dirección estratégica y administración general. El 96% de las diócesis publican información sobre la curia. Es importante que los miembros más cercanos al gobierno de la diócesis hagan públicas sus funciones, como hacen la archidiócesis de Mérida-Badajoz y las diócesis de Osma-Soria, Orihuela-Alicante, AsidoniaJerez, Cartagena y Bilbao, que presentan los estatutos canónicos de la curia.

Respecto al indicador de los Órganos consultivos, el 71% de las diócesis publican información de sus miembros, siendo 21 las que no aportan información sobre estos órganos exigidos por el derecho canónico. Estas son: Alcalá de Henares, Almería, Calahorra y La Calzada-Logroño, Canarias, Ciudad Rodrigo, Cuenca, Getafe, Granada, Ibiza, Lleida, Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Palencia, Pamplona-Tudela, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tortosa, Vic, Zamora y la Castrense de España. El indicador de Delegaciones y secretariados lo cumplen 64 de las 70 diócesis analizadas, lo que supone un 91% del total. Hay seis diócesis que no se ha dado por cumplido el indicador al no hacer público el máximo responsable de cada una de las delegaciones y secretariados. Se trata de Toledo, San Sebastián, Osma-Soria, Menorca, Astorga y Ávila.

Cabe destacar a aquellas diócesis que, además de publicar el responsable de las delegaciones y secretariados, hacen públicas las funciones de cada uno de ellos. Es el caso de la archidiócesis de Sevilla y las diócesis de Vitoria, Palencia, León, Coria-Cáceres, Cuenca y Astorga.

El Cabildo es el órgano sobre el que se proporciona menos información. El cumplimiento de este indicador es tan solo del 55%.

Las Políticas de inversiones financieras solamente las hacen públicas la archidiócesis de Burgos y la diócesis de Bilbao. En realidad, la diócesis de Bilbao es la única que, en sentido estricto, dispone de una Política de inversiones financieras específica que incluye la aprobación de criterios de inversión financieros y coherentes con la misión de la Iglesia. Algo llamativo si se tiene en cuenta que son normas que, generalmente, ya están aprobadas en la mayoría de las diócesis y se aplican con carácter ordinario.

Según el estudio, “los grados de transparencia de las diócesis no difieren mucho de los de otros sectores e instituciones analizados” por primera vez por esta fundación. El único sector que destacaba inicialmente en algunas áreas sobre el resto es el de las universidades, “muy probablemente porque se trata de instituciones muy acostumbradas y expuestas a la evaluación de distintos rankings”.

Aún así, considera que las diócesis “presentan buenos porcentajes de partida en las áreas de Estructura de gobierno y dirección y en la de resultados de actividades. Donde presenta menores grados de transparencia es en el área relativa a las Políticas de gobierno y/o control y en el área de Información económica que, como se puede comprobar, son las áreas más incumplidas también en todos los sectores”.