Impulso a la Variante sur de Loja para evitar que caduque la licencia medioambiental

El propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo reconoció tras la comisión de seguimiento: "el tren no puede mantener la velocidad al llegar a Loja". Por eso, la Variante de Loja, ha pasado de estar en un cajón, a encabezar los proyectos que el Gobierno central socialista va a priorizar en Granada. Según explicó ayer Ábalos, "nos comprometemos con este trazado". Una infraestructura que, situada por encima del hotel Abades en paralelo a la autovía, tiene como objetivo que el AVE a su paso por la provincia no tenga que atravesar una infraestructura, como es el túnel de San Francisco, del siglo XIX. No obstante, mientras llega el momento de ejecutar este proyecto, Ábalos defendió el AVE de Granada. "Yo no creo que sea una infraestructura limitada. Tenemos datos de otros ave que también deben reducir la velocidad en ciertos tramos", indicó el ministro quien remarcó que una vez inaugurada la infraestructura no tendrá nada que envidiar a otras. "No me gustaría que a nadie se le pase por la cabeza que va a tener una infraestructura disminuida, pues será un AVE como el que tienen el resto de ciudades de España".

En concreto, el Ministerio tiene previsto que en el mes de octubre se inicie la redacción de un proyecto para el diseño de la plataforma en la Variante de Loja para iniciar las obras antes de finales de 2019. Se trata de 2,8 kilómetros a la altura de Quejigares que, sin duda, supondrá el inicio de una actuación imprescindible para unirse al Corredor Ferroviario.

Ábalos hizo el recorrido que discurre entre Antequera y Granada subido al denominado tren laboratorio, un Séneca que partió a las 10:07 de la estación de Santa Ana en Antequera para llegar a Andaluces a las 11:00. En total, el viaje se prolongó durante 53 minutos.

El convoy superó los 200 kilómetros por hora en gran parte del recorrido. Sin embargo, una vez llegó al Poniente granadino a la altura de Loja la velocidad se redujo hasta los 45 kilómetros por hora. Cuando la infraestructura esté lista la velocidad será superior a los 300 kilómetros por hora salvo en Loja donde se reducirá a 60 lo que sin duda hace urgente la construcción de la citada Variante.