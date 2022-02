Indemnización de 64.000 euros a los familiares de una anciana fallecida en Granada a la que no diagnosticaron varias fracturas tras un accidente de tráfico

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado a favor de indemnizar con 64.477,11 euros a los familiares de una mujer de 84 años que falleció después de 24 días hospitalizada tras un primer diagnóstico en el que se determinó que sufrió un "traumatismo costal" y un segundo diagnóstico que sí constató "una fuerte hemorragia interna". "Debe concluirse que la asistencia médica recibida por la familiar de los reclamantes [...] fue determinante en la causación del hemotórax, el cual provocó finalmente el fallecimiento", zanja el Consultivo en su dictamen.

La mujer murió por parada cardiorrespiratoria, "secundaria a las complicaciones derivadas de un hemotórax" que se originó, indica el dictamen, por varias fracturas costales. La mujer sufrió estas lesiones tras accidentarse el 3 de septiembre el vehículo en el que iba a su centro de día. El conductor tuvo que subirse a la acera para evitar la colisión con otro vehículo, "y a consecuencia de dicha maniobra sufrió un impacto en el costado derecho".

Las lesiones no fueron detectadas "hasta el 5 de noviembre" en una segunda asistencia. En el primer diagnóstico, el mismo día del accidente de tráfico, la mujer fue dada de alta con "traumatismo costal" tras hacerle varias pruebas. Los reclamantes expusieron que "se eligió una prueba de imagen no idónea para realizar el correcto diagnóstico y que, además, se le dio el alta indebidamente al no tener en cuenta los resultados de la analítica sanguínea practicada".

En la segunda ocasión en la que se trató a la mujer, "se constató la existencia de una fuerte hemorragia interna, con tal volumen de pérdida que se produjeron complicaciones relacionadas con este hemotórax". A pesar de que se estabilizó a la paciente, ésta falleció tras 24 días hospitalizada.

"En la historia clínica se verifica que esta paciente tenía un alto riesgo de padecer fracturas costales tras un traumatismo, tanto por su edad, como por la osteoporosis" que padecía, indica el Consultivo en el dictamen, en el que señala que en informe del Servicio de Aseguramiento y Riesgos se explica que la "prueba estándar para el diagnóstico de las fracturas costales es la TAC de tórax", prueba que no se solicitó en la primera ocasión en la que la mujer fue a Urgencias. "Se solicitaron distintas radiografías, pero todas de columna", añade el texto, que especifica que en las RX practicadas "no se aprecian de forma correcta los arcos costales, fundamentalmente los correspondientes a los últimos arcos de lado izquierdo, lugar en el que se refería la clínica dolorosa". "Es por ello que el diagnóstico primero no fue el correcto", indica el documento realizado por los letrados del CCA.

La mujer era tratada con Sintrom de forma crónica, añade el dictamen, que indica que la familia razona en su reclamación que en los parámetros de coagulación, el valor del INR era de 6,80. Con valores superiores a 6 "está indicado suspender el tratamiento con Sintrom, hasta que los valores se normalicen". Pese a ello, "la paciente recibió el alta con la sola indicación de tratamiento analgésico, no haciendo mención específica al control del INR y se dejó para su control por su médico".

Por todo ello, "como no puede ser de otro modo" indica el Consultivo, "debe concluirse que la asistencia médica", con la falta de diagnóstico de las fracturas y la falta de corrección de los parámetros de coagulación, "fue determinante en la causación del hemotórax" que provocó la muerte de la mujer.