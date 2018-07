Informática quiere más alumnas

Cuando se le pregunta a Lucía por el nombre de un informático, contesta sin dudar "Steve Jobs". El genio de Apple. Cuando se le pregunta que cite el nombre de una informática, es Marta la que acude al rescate. "Ada Lovelace". Lucía asume que no conoce a ninguna mujer que se haya dedicado a programar, uno de los problemas que, según el director de la Escuela Superior de Informática de Ingenierías Informática y Telecomunicación, Joaquín Fernández Valdivia, lastra la presencia de mujeres en las aulas de la Escuela. "Faltan referentes". El próximo curso Lucía estará en segundo de Bachillerato y tiene claro que "quiero estudiar Informática". La suya ha sido una vocación reciente. Reconoce que hasta hace poco quería hacer "Fisioterapia". Se lo pensó, entró en el Bachillerato Tecnológico con otras dos chicas y diez chicos y habla con orgullo de su afición por la programación. "El curso pasado hice un detector de humo en el Instituto".

Desde ayer, Lucía, junto con Marta y otras 38 jóvenes estudiantes de instituto, forman parte de la quinta edición del Campus para Chicas, una iniciativa de la Universidad de Granada canalizada a través de la Oficina de Software Libre (OSL) para el fomento de vocaciones entre las mujeres y, de este modo, paliar el déficit crónico de alumnas en uno de los centros con mejores tasas de empleabilidad de la Universidad de Granada. Lo dijo Fernández Valdivia en la jornada inaugural del Campus. "En 2017 hubo 800.000 puestos de trabajo en el sector de las TIC que se quedaron vacantes en Europa. En España fueron 60.000". Las tres cuartas partes de los empleos del futuro estarán relacionados con las telecomunicaciones y la informática. Y no hay mujeres para esos puestos. En Ceuta, en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, en el segundo curso del grado en Ingeniería Informática sólo hay una mujer matriculada. Es la otra cara de la moneda.

El dato se dio a conocer ayer precisamente en la conexión que mantuvieron la Escuela en Granada y la Facultad en Ceuta a cuenta de la inauguración del Campus para Chicas. La ciudad autónoma también es sede de esta iniciativa, una de las novedades de este año, y cuenta con 28 jóvenes matriculadas, más otras 40 que participan en Granada. Este Campus, cuya primera edición fue patrocinada por Google dentro de su programa Computer Science for High Schools, alcanza este año su quinta edición, y se centra en la creatividad con el ordenador. Se propondrán proyectos como un huerto automatizado, una mascota digital o una impresora, para los que usarán herramientas libres tanto para programar como para construir sus proyectos. Tendrán dos semanas para ello. Marta, del Regina Mundi, es una de las alumnas. Reconoce que en el instituto, donde el pasado año cursó segundo de ESO, la asignatura de Tecnología no cumplió sus expectativas, así que, "por mi cuenta", aprendió a programar en Java, Python y Arduino. Eso sí, todavía no sabe si quiere ser informática, aunque reconoce que le tira la Ciencia. Ana, del Padre Manjón, asume que la informática "es el futuro" y que "programar ayuda a solucionar problemas". Está en la Escuela con el apoyo de su familia, aunque admite que su afición por la informática "a mis amigas les parece un poco raro". Es el factor friki que también mencionó Fernández Valdivia. "Se piensa que están colgados en el ordenador todo el día, y no es así", explicó sobre uno de los "conceptos erróneos" que pesan sobre las titulaciones de la Escuela y que puede explicar la falta de vocaciones femeninas. Apenas un 10% del alumnado de Informática es mujer, tasa que sube al 20% en Telecomunicación.

En los últimos años se ha mejorado sensiblemente en esta tasa de matriculados en el primer año, reconoce Nuria Rico, una de las responsables del Campus. Este repunte va de la mano del propio crecimiento del Campus. Fernández Valdivia reconoció que en la primera edición se recibieron incluso críticas, mientras que Maribel García Arenas, directora de la OSL -y que pidió a las familias que "las dejen volar-, destacó que se han recibido 111 solicitudes para participar, más que ningún otro año.

