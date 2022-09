Granada espera un informe de la UE que "tire de las orejas" a quienes pueden revertir los cortes de luz en la zona Norte

Este jueves es un día histórico. El Parlamento Europeo va a escuchar el problema que sufren los vecinos de la zona Norte de Granada desde hace una década: los cortes de luz. Un hecho que el alcalde ha definido como el principal problema de Granada y una "cuestión de ciudad" y que el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, expondrá ante la Comisión de Peticiones para arrancar un compromiso a Europa y poder garantizar el suministro a los vecinos ya que los años de trabajo, lucha y reivindicación frente a la empresa Endesa y las instituciones con responsabilidad, Gobierno y Junta, no han dado sus frutos y cada día se sufren cortes que afecta a la calidad de vida de unos vecinos que pagan su luz y que no quieren más que lo que pagan.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, junto al Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, han hablado hoy de lo que se expondrá el jueves en Bruselas en busca de garantizar a los vecinos un "derecho fundamental al suministro eléctrico que hoy no tienen", lo que "genera un problema enorme de convivencia y relega a cientos de familias a no tener una vida digna", explica el alcalde.

"Hace una década entendimos que era un asunto fundamental, para mí es el problema esencial de Granada. Que una persona que paga la luz no tenga, es inasumible e indignante. No hay muchas más vueltas y hay que señalar a la compañía que tiene que garantizar el suministro. Y es competencia de todos, del Gobierno en materia de seguridad y de la Junta con las viviendas y su titularidad", ha reflexionado el alcalde sobre un problema en el que el Ayuntamiento de Granada no tiene competencias pero que "tira del carro" y en el que se cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos.

Para llegar al Parlamento Europeo el camino no ha sido fácil. Tras años de trabajo, el Defensor se dirigió a la Oficina de Peticiones, que rechazó inicialmente el escrito "porque no hay marco jurídico europeo que garantice los suministros básicos". Pero el Defensor alegó y eso permitió que este jueves 8 de septiembre sean recibido por esta oficina para "exigir dignidad". "Esto es un asunto de ciudad, no solo de un distrito. El Ayuntamiento va a estar allí para trasladar a la comisión esta situación. Va a estar el alcalde de barrio, Jacobo Calvo". Y Cuenca quiere un resultado en concreto: "Como alcalde quiero que la respuesta sea la que permita el inicio de una legislación que permita dar luz a miles de familias. No existe marco de regulación y espero que Granada sea punta de lanza en la defensa de los derechos fundamentales, en el inicio de una normativa que garantice el acceso básico para la vida al suministro eléctrico".

Mientras llega esa posible regulación, que tardaría su tiempo, el Ayuntamiento espera que la comisión emita un informe con el que "sacar los colores" y las vergüenzas a los responsables de la situación: Endesa en un primer momento y después los gobiernos tanto central como autonómico.

Diez años de lucha de un distrito

El Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, ha dicho que es un "asunto de ciudad y de Estado" porque no es solo de Granada. De hecho, ya ha tenido reuniones con Sevilla y los afectados por los cortes y espera con el resto de ciudades donde hay este problema, como Almería, para hacer una alianza y reivindicar la respuesta de la empresa. "La unión hace la fuerza", asegura Martín.

Emocionado por lo que supone este hito del jueves, Martín ha resaltado la importancia de que "tras más de diez años de apagón, Europa nos escuche".

A ese viaje irá también Rosa, vecina del barrio, donde reside toda su familia y que relatará en primera persona el sufrimiento de los vecinos con los cortes de luz. Y Mario Picazo, el párroco de La Paz, que también sufre el problema y conoce el sufrimiento de los vecinos.

La comitiva granadina será recibida por la Comisión de Peticiones, con 35 miembros y nexo de unión entre la ciudadanía y el Parlamento Europeo donde se "buscan respuestas a los problemas de la ciudadanía". "Que actúe de acuerdo con sus competencias. Hay una serie de normativas que obligan a Europa a que esto no ocurra y así lo vamos a pedir. Ante un problema que se viene enquistando diez años, algo tiene que decir", ha dicho Martín.

El alcalde ha aclarado que la comisión tiene que emitir un informe y espera que en él "obligue a países y empresas a que den suministro eléctrico", un informe que se elevará también a la Federación Española de Municipios y Provincias. "Un informe en el que dé un tirón de orejas a quienes tienen capacidad de revertir esto y sacarle los colores a quien tiene competencias", ha apuntado Cuenca. Y además, que abra el camino a una regulación.

Europa tiene que pronunciarse

Fue en 2021 cuando Martín acudió por primera vez a Europa para exponer lo que ocurría en el Distrito Norte de Granada. Tras un primer periodo de adhesiones solo se consiguieron 244, una cifra baja "para un problema tan grave", pero el acceso dificultoso no hizo decaer a Martín. En septiembre de 2021 se admitió la causa pero en febrero de 2022 una primera respuesta caía como un "jarro de agua fría" en la oficina del Defensor ya que "no venía a cerrar la petición pero decía que litigios entre consumidores y proveedores era competencia de los Estados y administraciones (la Junta), por lo que se iban a poner en contacto con el Gobierno de España y de la Junta y la adjuntaba con otra petición de Sevilla en términos parecidos.

Ante dicha respuesta "en marzo remitimos un amplio documento de alegaciones donde le hacía ver todo lo que habíamos hecho, que lo habíamos intentado todo: escritos, mesas técnicas, encierros, jornadas, pero todo seguía igual y le pedía a Europa tomara cartas porque era de justicia y también según sus directivas", relata Martín. Finalmente, el 20 de julio le comunicaron la buena noticia de que el asunto iba a ser tratado por la comisión este 8 de septiembre.

"En Europa se va a hablar del problema y tendrán la oportunidad de hablar y tomar una decisión acorde con lo que está pasando", ha insistido Martín, que aunque asegura que los cortes este verano han sido menores, "no han cesado. Y nos tememos que en invierno vuelvan, por lo que tengo la confianza en al apoyo de las instituciones europeas. Yo soy un hombre de esperanza y espero que apoyen la petición porque es de justicia".

Además de la exposición ante la comisión, ese mismo día por la mañana ya tienen agendadas reuniones con los distintos grupos políticos con presencia en el Parlamento Europeo y "mantendremos un encuentro con una asociación, la EAPN, una red europea de lucha contra la pobreza".

"Espero que sea el principio del fin"

Rosa, que se montará en avión por primera vez para ir a Bruselas, asegura que está muy contenta de poder acompañar a Martín aunque le gustaría no hacer este viaje porque significaría que no sufren el problema de los cortes de luz. "Espero que sea el principio del fin, que nos devuelvan lo que es nuestro. No queremos nada que no paguemos, solo lo que pagamos. Y espero que sirva para que dejen de estigmatizarnos, de criminalizarnos, y nos vean como personas normales, ni más ni menos. No hay nada que justifique el sufrimiento de las personas. Nada justifica lo que sufrimos aquí, en Sevilla, en Almería o en Madrid. Ninguna empresa, por mucho poder que tenga, puede hacer sufrir a las personas así y quedarse como si no pasara nada. Espero que este paso sea el principio del fin de esta lucha", ha dicho.

Mario, el cura de La Paz, asegura que "poder ir a Bruselas es hacer ver también a la gente del barrio que la democracia tiene caminos que invitan a la esperanza. Aunque está siendo costoso, espero que podamos tener luz porque tenemos un contrato y pagamos. También las instituciones, y yo cojo palabra de paco como un compromiso serio y que esto no sea solo cuestión de cuatro. Que seamos capaces de hacer frente a este tipo de injusticias entre todos", ha asegurado.