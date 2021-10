Innovación: La trazabilidad de colecciones de grandes vinos

Todo amante del vino alguna vez soñó con una cava desbordada de botellas y dónde descorchar sus vinos favoritos. Este hobby, que algunos creen exclusivo de millonarios, comienza a marcar tendencia entre los wine lovers locales que ya concretaron su ilusión.

Pero hay otro tipo de coleccionistas de vino: los que compran botellas antiguas, raras, de gran valor, solo por el placer de poseerlas y esas botellas no las abrirá nunca, en la mayoría de los casos. Para ellos, sería como si un coleccionista de sellos enviara una carta con un sello antiguo y valiosísimo. Muchos coleccionistas consideran este hobby como inversión, pero no siempre sale bien, ya que hay que tener en cuenta que una cosa vale sólo lo que otra persona pagaría por ella y tanto si se trata de unas pocas botellas como de una colección entera, el truco está en encontrar a esa persona. El mercado secundario para la venta de vino es amplio y descentralizado. Las regulaciones para la venta de alcohol varían de país en país, añadiendo mas complejidad. La mayoría se vende en casas de subastas e incluso en subastas online.

Ahora, en cualquier caso, es importante tener algunas consideraciones para no fracasar en el intento. El problema es cómo saber si el vino que contiene la botella es auténtico, aunque la mayoría de las veces no esté bebible…

La sociedad suiza '1275 Collections' promete más transparencia en los coleccionistas de grandes vinos lanzando un nuevo servicio que garantiza la correcta procedencia y un histórico de las botellas de vinos de excepción.

¿Qué es lo primero que un coleccionista (y buen degustador) busca en una botella de vino? ¿La región de la que procede? ¿Quién es el productor? ¿La añada ? Según los especialistas, solo hay un criterio sobre la identidad del vino que es fundamental: su historia, es decir, su fuente, su ciclo de vida y su guarda, o sea, su procedencia.

En efecto, en tanto y cuanto un vino es un ente vivo que “respira”, los vinos deben evolucionar en condiciones óptimas y no sufrir demasiados trastornos. “Los grandes vinos deben ser tratados con respeto. Desgraciadamente, cuando se abren estas maravillosas botellas en el mercado secundario, sobre todo en las subastas, muy a menudo los vinos están muy fatigados, incluso defectuosos. Tras constatar este hecho, nos parecía evidente que los coleccionistas de vinos ‛raros’ (ya sea por su excelencia, su antigüedad o su escasez, o varias de estas propiedades a la vez) merecían que se les diera la seguridad de la procedencia de sus compras y necesitaban de una solución basada en la transparencia”, declaraba a la publicación francesa Le Figaro Erik Portanger, que está a la cabeza de la estrategia de la empresa suiza '1275 Collections', especializada en la concepción “a medida” de colecciones de grandes vinos.

Una nueva era de transparencia para los coleccionistas

Así, el equipo de '1275 Collections' lanza una gran innovación en el universo del vino, ofreciendo colecciones de grandes vinos con una completa trazabilidad para los coleccionistas ha imaginado un nuevo servicio tecnológico y numérico basado en tres puntos : en primer lugar, la procedencia para saber si el vino es auténtico y ha sido elaborado en la bodega que indica su etiqueta y cuántos intermediarios y propietarios ha tenido antes del comprador final. En segundo lugar, el transporte : cuántas veces y durante cuánto tiempo ha pasado ese vino en naves de almacenaje expuesto a frío o calor extremos. Y por último, la guarda. ¿Las botellas han envejecido en condiciones óptimas de humedad y temperatura en espacios sanos (no contaminados por hongos o bacterias)?

El proceso pensado por '1275 Collections' comienza por un aprovisionamiento exclusivo de vinos procedentes directamente de las bodegas para garantizar su valor. Después, el concepto pensado por la empresa bautizado 'Internet of Bottles', protegerá las botellas y documentará cada etapa de su viaje hasta la cava de vinos ultramoderna de “1275” en Suiza.

Además, la nueva aplicación para móviles concebida por '1275', una primicia en el sector, permitirá a los coleccionistas escanear un chip NFC (siglas de Near Field Communication) y colocarlo en la botella para obtener el histórico completo de sus vinos. Los usuarios podrán también consultar su colección por añadas, región de producción y tipo, estar al día de la evolución de la crítica especializada o las notas de cata publicadas y seguir la evolución del valor de su colección.

Coleccionar vinos es coleccionar experiencias y fomentar la acción de compartir con los demás. Por eso creo que el vino es la colección más positiva que puede existir. La única en la que se necesita probar para dominar, que se vuelve más interesante si se comparte y que te obliga a estar actualizado e investigando siempre.