Insparya, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, se acerca a Granada el 1 de diciembre

El próximo jueves, 1 de diciembre, parte del equipo médico de Insparya estará presente en Granada desde las 11:00h para realizar, durante todo el día, valoraciones capilares a todos los asistentes.

Con esta iniciativa, El Grupo Insparya quiere acercar sus servicios y tratamientos a otras ciudades, como Granada donde todavía no cuentan con una clínica del Grupo. De la mano de los médicos de Insparya, todas aquellas personas preocupadas por su salud capilar recibirán una valoración capilar completa, con el objetivo de encontrar la solución más adecuada para cada caso.

Para poder asistir a esta valoración es necesario reservar una cita a través de su página web insparya.es o llamando al 900 696 020.

El injerto capilar, la solución definitiva contra la alopecia

El injerto capilar es el procedimiento más eficaz en el tratamiento de la calvicie y el único que ofrece una solución definitiva frente a la caída del cabello pero para someterse a ello es fundamental ponerse en manos de profesionales con experiencia y dedicación que te garanticen resultados naturales en tu trasplante capilar, como es el caso de Insparya. El microtrasplante capilar es una cirugía que se realiza de forma ambulatoria, con anestesia local y sin contraindicaciones. La técnica consiste en coger unidades foliculares de una zona donante, para ponerlas en la zona afectada por la alopecia, como las entradas o la coronilla.

Insparya es el mayor grupo clínico de Europa dedicado exclusivamente al diagnóstico, tratamiento e investigación de la alopecia, siendo capaces de trasplantar más de 4.000 unidades foliculares en solo seis horas. Con más de 13 años de experiencia y más de 45.000 pacientes trasplantados, el grupo cuenta con 10 clínicas en España, Portugal e Italia y se encuentra inmersa en un intenso plan de expansión internacional destinado a convertirlo en el mayor grupo de trasplantes capilares.

Cofundada por el futbolista Cristiano Ronaldo junto a Paulo Ramos. Ramos, CEO de la compañía, sufrió alopecia siendo muy joven y tras someterse a varios tratamientos sin éxito, decidió crear Insparya, para que las personas con alopecia no tuvieran que pasar por lo que él había pasado. Además, tienen operativo un equipo de más de 400 personas formado por profesionales punteros del mundo de la ingeniería, la mecánica y, por supuesto, la medicina.

Otro de los principales factores que destacan a Insparya es la inversión en investigación: el Grupo Insparya es el único especializado en salud capilar que invierte más de 2 millones de € en investigación tecnológica y biomédica y que cuenta con un centro de investigación y desarrollo tecnológico, Insparya Science and Clinical Institute, dirigido por el Dr. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Grupo, y en el que se hace un uso pionero de la tecnología, siendo la única compañía que trabaja en diversas áreas de investigación biológica, tecnológica y robótica para ofrecer los tratamientos más completos y eficaces. Gracias a esta importante labor en investigación en todas las áreas del trasplante, Insparya cuenta con innovaciones tecnológicas de desarrollo propio que cubren todo el espectro del cuidado de la salud capilar, desde el diagnóstico, la intervención, el seguimiento o la formación de nuestros equipos. Además, dentro de su labor de investigación biomédica, desarrollan proyectos para conseguir en un futuro avances científicos tan importantes como la multiplicación de unidades foliculares con células madre.

Además, Grupo Insparya ofrece programas de financiación personalizada y sin intereses que se adaptan a cada caso, para que todo el mundo pueda optar a verse mejor y la imagen personal no sea un problema. Desde sus clínicas, dan una garantía total y cuentan con un seguimiento postoperatorio en los siguientes 18 meses a la intervención, a través de consultas pautadas en las que un médico comprueba específicamente cómo evoluciona cada caso.

Por si fuera poco, cabe destacar que Insparya es el único grupo clínico del sector de la salud capilar en España, que cuenta con la certificación internacional de calidad ISO 9001:2015.

Insparya, en cifras

Más de 13 años de experiencia y 45.000 pacientes

10 Clínicas en España, Portugal e Italia (Madrid, Marbella, Valencia, Lisboa, Oporto, Algarve, Braga, Viseu y Milán)

Garantía de implantar el máximo número de unidades foliculares.

Servicio post-operatorio de 18 meses

Único grupo capilar que invierte más de 2M de € en I+D

Tecnología propia

Financiación sin intereses

Certificado de calidad ISO 9001

Más de 45.000 historias de éxito con el Método Insparya

El antes y después de quienes se someten a un injerto capilar en Insparya es asombroso. Todos ellos, pacientes de Insparya, grupo médico especialista en el cuidado de la salud capilar, se muestran muy satisfechos con el resultado.Algunos pacientes como Álvaro Fontela, cuentan su historia y las bondades del trasplante de pelo : “Antes me peinaba preocupado en taparme. Ahora no tengo ese problema. Si lo sé me lo hago antes”

Deja a un lado la duda y anímate a descubrir por ti mismo lo que puede suponer tomar la decisión de elegir un injerto capilar. Ponte en contacto con Insparya llamando al 900 696 020 o entrando en www.insparya.es y aprovecha su visita a Granada y pide ya una consulta gratis con su equipo médico. Recupera tu pelo ahora y para siempre en Insparya.