El Instituto Cervantes aboga en Granada por prestigiar el español

Granada es estos días el epicentro de la reflexión sobre el futuro del español como lengua, como 'pegamento' social de comunidades repartidas en todos los continentes que comparten una forma de expresión que, pese a lo global (es el segundo idioma con más nativos parlantes del mundo) tiene ante sí notables retos.

Así lo expuso el director del Instituto Cervantes, el catedrático y poeta granadino Luis García Montero, en la inauguración del encuentro anual de directores de la institución, que acoge desde este lunes 19 y hasta el miércoles la ciudad de Granada. García Montero indicó que en esta reunión se hará balance de las actuaciones de estos últimos doce meses y se valorarán estrategias para afianzar el futuro del idioma. Preguntado por ese balance y cuáles son las líneas a seguir, el director del Cervantes aseguró que se analizará el impacto de la virtualización de las actividades, que, aunque el Instituto sea "partidario de lo presencial", ha permitido que se pase de 900.000 a 2,5 millones de asistentes anuales a las actividades programadas por este organismo.

Otro frente abierto es el que se plantea en Estados Unidos, segundo país del mundo -sólo por detrás de México- con más nativos hispanohablantes, con 60 millones de almas que, como diría García Montero, aprendieron a decir "madre". El director del Cervantes reseñó que en EEUU hay quien "intenta caricaturizar" a los hispanohablantes, una práctica que salió reforzada por "el trumpismo". Por otro lado, se quiere apostar por el español como lengua de ciencia, en la que el inglés ha copado todo el escenario. Serán jornadas de "trabajo en común", aseguró García Montero, que han sido inauguradas con la presencia de Doña Letizia en un solemne acto celebrado en el Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada.

Entre los asuntos que se tratarán en estos días en Granada se abordará cómo aplicar la inteligencia artificial en el procesamiento del lenguaje y sistemas conversacionales contra los bulos, cuestión que centrará la conferencia del miércoles a partir de las 12:30 horas a cargo de los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicación Zoraida Callejas y Juan Gómez. García Montero expuso que se recurrirá a expertos de la UGR para avanzar en la reflexión de cómo evitar "sesgos supremacistas o falta de respeto a la diversidad" en herramientas de IA que emplean el lenguaje.

Antes de esta conferencia, el martes, los directores de los más de setenta centros del Instituto Cervantes visitarán la casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, donde serán espectadores de un espectáculo a cargo de Carmelo Gómez.

Es la tercera ocasión en tres décadas de vida que los directores del Cervantes se reúnen en Andalucía. Anteriormente hubo cónclaves como el que ahora hospeda Granada en Málaga y Córdoba. García Montero reiteró su "orgullo" de universitario y granadino, desdijo que existiera malafollá en Granada y dejó en sus intervenciones, primero ante la prensa y después en el claustro del Hospital Real, ante autoridades y la Reina, su impronta en forma de palabra.

Durante la inauguración, en el momento de tomar la palabra, desdobló un folio y recordó cuando en 1976 un joven Luis se presentó en el Hospital Real, donde el poeta Blas de Otero iba a participar en un homenaje por el 40 aniversario del asesinato de Federico García Lorca. "Lo oí recitar. Al acabar, me acerqué y le dije 'Don Blas, he leído Pido la voz y la palabra y por gente como usted quiero dedicarme a la poesía" y a las causas sociales. "Él me dijo 'espero que algún día puedas perdonarme". En el Hospital Real, 48 años después, García Montero se mostró agradecido a Blas de Otero. También recordó la figura de la recientemente fallecida Nélida Piñón y rescató la dedicatoria que Doña Letizia estampó recientemente en el libro de honor del recién inaugurado centro de Los Ángeles del Instituto Cervantes y que finalizaba "con mi admiración y cariño".

La rectora Pilar Aranda fue la primera en tomar la palabra en el acto de inauguración. Recordó que la política lingüística de la institución que dirige tiene dos pilares, el español y la internacionalización, y que son 27 las lenguas que se estudian en escuelas y facultades de la UGR. La Universidad cuenta con "departamentos de gran prestigio".

También intervinieron en el acto de apertura el alcalde, Francisco Cuenca, y el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo. Entre los asistentes al acto, además de Doña Letizia, estaban el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; autoridades y representantes del equipo de gobierno y de centros de la Universidad de Granada.