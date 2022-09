Intensifican este fin de semana la búsqueda de Lorenzo Román en Granada tras cuatro días sin noticias

Cuatro sin noticias de Lorenzo Román y la desesperación de los familiares y conocidos va en aumento. Fue el martes 13 cuando tuvieron sus últimas noticias y después nada se sabe desde que la última ubicación del móvil lo situaba en una taberna del Albaicín. Pero el móvil se apagó y ahí se apagó el rastro. Tampoco ha utilizado tarjetas de crédito, por lo que su paradero es una incertidumbre.

Desde el primer día, Policía comenzó la búsqueda, a la que se han sumado familiares, muy activos para su localización, como amigos y granadinos particulares que quieren apoyar en su búsqueda. El centro de operaciones se ha puesto en la Fuente de las Granadas, donde incluso la asociación de Guardias Civiles jubilados ha instalado una carpa para coordinar los trabajos. Esta mañana a las 11:00 la familia ha recibido el apoyo de decenas de personas que se han apuntado a su búsqueda. Y se pide que este fin de semana, con más tiempo para buscar, se sume todo el que pueda para localizarlo, especialmente senderistas o ciclistas para acceder a otros puntos próximos a la ciudad.

Se está peinando la ciudad. La Policía está mirando con drones, perros y todas sus unidades en calles y barrios, incluso se miró en el embovedado por parte de una unidad de los Bomberos. Local, Nacional, Autonómica, Protección Civil,... todo el dispositivo sigue buscando.

Y a nivel particular la familia y amigos siguen plagando la ciudad de carteles con su foto para informar a la población sobre sus rasgos y ayudar a localizarlo. Su hermana está siendo la portavoz familiar y pide que si se le ve no se le aborde porque puede estar confuso, por lo que es mejor llamar al 112 y no perderlo de vista hasta recibir instrucciones. La urgencia por localizarlo lo antes posibles radica en que está en tratamiento y necesita medicación.

Lorenzo mide 1,70, es moreno y en el momento de la desaparición iba vestido con una camiseta blanca y pantalón corto vaquero. Llevaba zapatillas de deporte rojas y negras.