Investigadores de la Universidad de Granada dan un paso más en la lucha contra el cáncer de pulmón

La lucha contra el cáncer ha vuelto a dar un paso más en Granada. Un equipo de investigadores de la UGR ha desvelado el papel desconocido hasta ahora de una proteína en el desarrollo de cáncer de pulmón, un hallazgo que abre la puerta al desarrollo de nuevas estrategias antitumorales. Este grupo ha descubierto cómo una proteína llamada placofilina-1 (PKP1) actúa promoviendo el desarrollo de cáncer de pulmón.

Hasta ahora, las funciones de esta proteína en el cáncer eran poco conocidas, pero se sabían bien las funciones que desarrolla el producto de este gen en la piel, donde forma parte de unas estructuras que sirven para aportar resistencia y cohesión de la piel.

Es tal su importancia que las personas con mutaciones en PKP1 desarrollan una enfermedad llamada epidermólisis ampollosa simple, caracterizada por tener la piel muy sensible y sufrir con extrema facilidad erosiones y ampollas. Por lo general, este trastorno se manifiesta durante la infancia o los primeros años de vida, entra dentro de las llamadas enfermedades raras y no tiene cura conocida.

"Se desconocía completamente por qué esta proteína, que tiene una función importante en la piel, aumentaba sus niveles en cáncer de pulmón", ha explicado el investigador del departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de la Universidad de Granada y director del grupo de investigación, Pedro P. Medina Vico.

Medina Vico, integrado en el grupo de investigación del centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO), ha dicho que el estudio comenzó tras observar que la PKP1 era una de las proteínas que más aumentaba sus niveles en los pacientes de cáncer de pulmón.

"Y era extraño observar que una proteína propia de la piel se expresara en tumores de pulmón", ha añadido una de las autoras principales del estudio, Laura Boyero Corral.

Tras analizar resultados, el equipo comprobó que esta proteína regula la actividad de un gen denominado MYC que actúa reprogramando la maquinaria de la célula para desarrollar tumores.

Los resultados de la investigación, que ha publicado la revista científica Nature Oncogene, abren la puerta al desarrollo de nuevas estrategias antitumorales.

"Hemos demostrado que las células que presentan el producto de PKP1 producen tumores en modelos preclínicos, y cuando eliminamos este gen mediante las novedosas técnicas de edición génica, son incapaces de producir tumores", ha añadido Medina, que cree que inhibir esta proteína podría ser de útil contra el cáncer.

El equipo, que ha contado con financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), ha reclamado un nivel de inversión pública similar al de otros países europeos que destinan más del 3 % de su PIB a investigación.