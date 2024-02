Investigadores del ibs.GRANADA proponen una técnica revolucionaria de radiofrecuencia contra tumores

Investigadores clínicos del grupo A15: “Oncología Básica y Clínica” del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA), pertenecientes al Servicio de Radiodiagnóstico de Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en colaboración con el Servicio de Endocrinología del mismo centro, han estudiado la eficacia de una propuesta de vanguardia para el tratamiento de tumores benignos de las glándulas paratiroides, marcando un hito en el campo de la medicina mínimamente invasiva.

Este enfoque revolucionario se basa en la utilización de la radiofrecuencia, una técnica consolidada en la Radiología Intervencionista, que permite realizar procedimientos a través de imágenes con mínima invasión.

Históricamente, la extirpación quirúrgica de la glándula paratiroidea ha sido la solución más eficaz para tratar el adenoma de paratiroides, una condición responsable del hiperparatiroidismo. Sin embargo, esta intervención no está exenta de riesgos, incluyendo complicaciones como infecciones, hemorragias postoperatorias, lesiones del nervio laríngeo recurrente, hipocalcemia e hipoparatiroidismo permanente.

Ante estos desafíos, y considerando a aquellos pacientes que no son aptos para cirugía o que optan por no someterse a ella, este equipo de científicos granadinos ha explorado alternativas. La solución propuesta es la ablación por radiofrecuencia, un procedimiento no invasivo y ambulatorio, cuya eficacia se encuentra actualmente en evaluación.

El hiperparatiroidismo primario es un trastorno endocrino común, con una incidencia más alta en mujeres entre los 50 y 60 años (proporción de 3-4:1 en comparación con los hombres). Esta enfermedad se caracteriza por la producción excesiva de hormona paratiroidea, resultando en hipercalcemia, problemas óseos y cálculos renales. Las causas más comunes son el adenoma paratiroideo solitario, seguido por la hiperplasia glandular y, en menor medida, el cáncer de paratiroides.

Este equipo de científicos granadinos del ibs.GRANADA y del Servicio de Radiodiagnóstico de Hospital Universitario Clínico San Cecilio, realizaron la ablación por radiofrecuencia en 33 pacientes, de los cuales 22 eran mujeres. Los resultados son prometedores: tras dos años de seguimiento, se observó una respuesta completa (normalización de los niveles de calcio y hormonas) en aproximadamente el 48% de los casos, una respuesta parcial (reducción hormonal con niveles normales de calcio sérico) en el 38% de los pacientes, y sólo un 14% continuó con hiperparatiroidismo.

La técnica de ablación por radiofrecuencia destaca no sólo por su eficacia, sino también por su seguridad, presentándose como una excelente alternativa a la cirugía tradicional para el tratamiento de adenomas paratiroideos. Este avance representa un paso significativo en el tratamiento de esta condición, ofreciendo nuevas esperanzas y opciones para los pacientes afectados.