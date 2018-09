Investigan a Spiriman por amenazar al juez decano de Córdoba

La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias para investigar si el doctor Jesús Candel, conocido como Spiriman, ha podido amenazar e insultar al juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja Vallejo, en un vídeo.

Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía, precisando que solo se han abierto diligencias para investigar el citado vídeo, colgado en Youtube, en el que Candel acusa al juez decano de prevaricador, por haber absuelto al jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humanes Aguilar, acusado de mantener relaciones sexuales con una joven de 17 años.

Jesus Candel acusó al magistrado de prevaricación en uno de sus vídeos

La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Córdoba, después de que se resolviera un recurso de la Fiscalía en el propio juzgado, y en relación con ello en el vídeo Spiriman afirma va "a ir por una persona, pero con muy mala leche; esta persona se llama Miguel Ángel Pareja. Eres un mísero y un cobarde, lo vas a pagar".

Candel oculto tras unas gafas oscuras de sol, en un vídeo que ha tenido más de 100.000 visualizaciones asegura que "es un día triste y que pese a que ya no creo en la justicia voy a ir a por ti, Miguel Ángel Pareja Vallejo, juez decano de Córdoba, poniéndote una querella por prevaricación, porque has delinquido a sabiendas absolviendo al depredador Lorenzo Humanes Aguilar, el pederasta jefe de la Policía Local de Puente Genil que abusó de una menor". Spiriman avisa al decano de los jueces cordobeses advirtiéndole de que "también voy a ir a por ti desde la otra justicia, desde la justicia social, publicando tu foto y vídeos tuyos en todas las redes para que toda España sepa qué clase de jueces tenemos. Porque los menores son sagrados y no se tocan".

Candel, dirigiéndose personalmente al magistrado Pareja, le espeta: "voy a crujirte en los juzgados porque vas a recibir una querella, y además te voy a humillar socialmente; si quieres puedes ponerme una querella pero no lo vas a hacer porque eres un mísero, un mezquino y un cobarde".