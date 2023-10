Irene Esteban Cornejo, primera investigadora de la Universidad de Granada que ingresa en la Academia Joven de España

Irene Esteban Cornejo, investigadora Ramón y Cajal de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, es una de las diez jóvenes investigadoras que recientemente ha ingresado en la Academia Joven de España. Irene Esteban es la primera mujer de la UGR en formar parte de esta academia. La nueva académica, que ha sido seleccionada por un comité internacional entre 104 candidatos en un proceso muy competitivo, centra su actividad investigadora en el área de neurociencias del ejercicio, examinando las interacciones entre ejercicio, cerebro y cognición a lo largo de la vida.

Dentro de la academia, Esteban Cornejo liderará un grupo de trabajo de nueva creación denominado Humanización de la Ciencia. A partir de la idea de que “sin humanos no hay ciencia, y sin ciencia no hay futuro”, la investigadora explica que “creo firmemente que para crear una ciencia excelente, definitivamente tienes que crear un excelente equipo, no un grupo, de personas. Esto irá más allá y antes de la ciencia, ya que son las personas quienes desarrollan la ciencia, y no al revés, es de vital importancia construir un equipo feliz, motivado, confiable y cohesionado”. Los objetivos principales del grupo de trabajo son visibilizar la problemática e importancia de la salud mental en la ciencia así como formar en el desarrollo de equipos de trabajo centrados en las personas y las habilidades humanas.

La primera acción a desarrollar será en el primer trimestre de 2024. Se trata de una formación inicial para construir equipos altamente cohesionados y desarrollar habilidades humanas claves (curiosidad, iniciativa, creatividad, pensamiento multidisciplinar y empatía), siguiendo la metodología de co-equipos, que busca generar un cambio desde el interior de las personas y conectar con ellas a través del descubrimiento y manejo de las emociones. La académica Irene Esteban-Cornejo ya ha puesto en marcha está metodología dentro de su equipo de trabajo de la UGR, con el resultado de un equipo humano feliz, motivado, y cohesionado, en el que se crea una ciencia de excelencia.

La nueva académica de la institución granadina afirma que “si bien la Academia Joven de España se ha centrado en gran medida en la parte científica de la ciencia, que sin duda es un hito clave para el avance del conocimiento, y el motivo principal por el que se ha realizado este nombramiento, existe una clara y oportuna necesidad, de centrarse, en la parte humana de la ciencia.”

Irene Esteban-Cornejo (Segovia, 1988) es licenciada y doctora en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid y estudia Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fue la primera mujer Investigadora Ramón y Cajal de España con formación en Ciencias del Deporte y logró igualmente la primera posición en el área de Psicología. Ha investigado en el Center for Cognitive and Brain Health, Northeastern University (Boston, USA) y ha disfrutado de varios contratos de excelencia en la Universidad de Granada. También ha realizado estancias de investigación en diversas universidades europeas, americanas y australianas.

Además de su actividad investigadora en el área de neurociencias, está desarrollando intervenciones no farmacológicas basadas en ejercicio para identificar mecanismos de acción en la prevención y tratamiento de enfermedades, con énfasis particular en Alzheimer; así como para explorar la prescripción el ejercicio como terapia co-ayudante de las mismas. Es investigadora principal del proyecto AGUEDA (Active Gains in brain Using Exrecise During Aging) y ha publicado más de 120 artículos de investigación en revistas internacionales de prestigio, con más de 4.500 citaciones.

El acto oficial de medallas a los nuevos académicos tendrá lugar el 26 de octubre en la Universidad de Castilla-La Mancha y podrá seguirse en directo a través del canal YouTube de la academia.