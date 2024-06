El caso de Ismael: los propietarios que prefieren chicas a chicos estudiantes en sus pisos

Buscar piso de estudiantes no es fácil de por sí. Encontrarlo, que te convenza el precio, los compañeros, las condiciones. Pero para algunos, ser chico también parece un problema. Es el caso de Ismael Ropero, estudiante de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, que empezó a buscar piso de cara al curso que viene en marzo de este año. Tras no encontrar anuncios debido a la temprana fecha, acudió con su amigo a varias inmobiliarias, donde recibieron la respuesta de que hasta mayo no había ofertas. Al menos dejaron su contacto, que no sirvió para nada porque no les volvieron a llamar. Llegó mayo, empezó el caos y se encontró con la realidad. En muchos de los anuncios se encontraban el aviso "solo se buscan chicas".

Alega que en otros donde no se encontraban este texto, al llamar y "reconocer por mi voz que era un chico, decían que solo aceptaban chicas y me colgaban directamente". Ismael contabiliza más de 10 casos en los que le ocurrió esto. Desde la Clínica Jurídica Nazarí, el profesor Daniel López afirma "no haberse encontrado con este caso específico".

En los pisos de alquiler de Granada quien llega primero, se lo queda. Salvo si eres chico, dice este estudiante. Ismael asegura "haber quedado para ver algún piso y que una hora antes nos avisen de que ya lo han alquilado o directamente darnos plantón". Ellos buscaban piso para dos, pero encontraron un anuncio de tres habitaciones y contactaron rápidamente con la propietaria. Al ser los primeros, ya tenían la ventaja y la "seguridad" que la experiencia le había bordado, además de los comentarios positivos por parte de la propietaria. Inmersos en la búsqueda de un tercer compañero, casi apalabrado, apareció una chica interesada en el piso, quien también contactó con la dueña.

A partir de ese momento todo cambió. Ellos incluso le ofrecieron a la chica la habitación libre, pero ella "prefería vivir con chicas". La propietaria concertó un día para hacer todas las visitas pero, dos horas más tarde y sin llegar a ver el piso, "nos llamó para decirnos que la chica se lo quedaba porque le había gustado su capacidad resolutiva". Todo ello sin haberlo visto en persona.