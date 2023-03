'Isósceles' hace su debut en las salas de cine granadinas por todo lo alto

Dos hombres, una mujer, un trio amoroso y una infidelidad, ingredientes que hacen de Isósceles una película diferente, moderna y cautivadora. El film, producido por Antídoto Films, La Dalia Films, Sierra Gador Producciones y La Cochera Producciones, ha fascinado al público granadino en su estreno del día de ayer en la sala 3 del Cine Megarama en el Centro Comercial Neptuno de la capital nazarí.

La película se presentó ante un buen número de invitados que tuvieron el privilegio de disfrutar de esta producción acompañados del director Ignacio Nacho y del actor Salva Reina, quien es el que le da vida a Víctor, uno de los tres personajes de la cinta.

Poco antes del inicio de la función, el director de este largometraje que ha sido todo un éxito en eventos cinematográficos como; el Festival Internacional de Cine de Torrevieja, el Festival de Casares, el Festival de Cine de Zamora y el Certamen Audiovisual de Cabra, Ignacio Nacho, le concedió una entrevista a Granada Hoy.

"Venir a Granada es una experiencia maravillosa", así abrió la entrevista el director e interprete malagueño, quien afirma que "esta película entronca muy bien con el perfil universitario, el cual busca opciones distintas, películas más comprometidas. Nosotros estamos reivindicando un poco ese cine que parece que está sepultado un poco por las grandes producciones, pero se pueden hacer cosas desde la humildad con resultados estupendos".

"Ahora parece que las series le han ganado la carrera al formato de cine estándar en el que yo me he criado y este tipo de situaciones de tener la posibilidad de presentar una película así me parece gloriosa. Tenemos que recuperar un poco ese espíritu", comenta Ignacio Nacho, quien afirma que el premio que ha recibido a mejor dirección en el último Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada "es uno de los más bonitos, me hace especial ilusión ilusión por el vínculo afectivo que tengo con esta ciudad que me fascina y por las características del festival que se hace sin mucho apoyo y la organización ha conseguido convertirlo en un referente".

Un actor multifacético

Salva Reina también fue uno de los invitados especiales en este estreno de la película Isósceles, el actor, quien interpreta a Víctor en el film, atendió a este periódico al terminar la función. "Estoy muy contento de venir a Granada, además hacerlo de la mano de los Premios Lorca porque es un festival que estoy seguro que muy pronto va a recibir el reconocimiento que se merece y va a convertir a Granada en un referente del cine español".

El nacido en Las Palmas, también mencionó que "es una película que tiene una mezcla de sensaciones tan grande que no sabes si reír o llorar. Fue una experiencia muy bonita, muy chula. Había momentos durante la filmación que no sabía cómo abordar la actuación, pero al final creo que nos ha quedado una obra muy buena".

Reina quiso expresar su agradecimiento a los Premios Lorca de Granada manifestando que "es espectacular que nos seleccionaran para estos tres premios. Este reconocimiento a mejor actor también habla muy bien de la película". Por último, el interprete se sintió muy contento por la gran aceptación que ha tenido el film durante su estreno. "Es increíble el gran recibimiento que ha tenido esta producción, además es especial poder presentarla en una sala con un 75% del aforo. Esperamos que sea todo un éxito en las salas de cine de España".

Isósceles se estará proyectando en los cines Megarama del Centro Comercial Neptuno a partir de este viernes 10 de marzo y estará disponible una semana entera para que las personas puedan disfrutar de esta maravilla de largometraje de Ignacio Nacho.