Izquierda Unida Albolote demanda la destitución inmediata de la Concejala de Igualdad

El pasado 28 de diciembre de 2023 una familia de Albolote recibió pintadas ofensivas en su fachada con mensajes homófonos. Éstos suponen un delito de odio tipificado en la ley y que está siendo investigado en la actualidad por varias vías tras interponer denuncia la pareja afectada.

IU Albolote dicen observar la situación estupefactos, ante el "desgobierno del Ayuntamiento de Albolote que mantiene el silencio y ya han pasado más de veinte días del grave suceso". En palabras de la Coordinadora Local de IU y actual Portavoz del grupo municipal, Lidia Milena: “Esperábamos una condena firme del alcalde como máximo responsable de nuestro Ayuntamiento y hemos obtenido un silencio institucional que constituye el blanqueamiento de la extrema derecha. Se ha atentado contra los derechos y libertades de una familia de Albolote que esperaban el respaldo de sus gobernantes y ni siquiera han tenido la deferencia de ponerse en contacto en tiempo y forma”

“El Alcalde del Partido Popular, Salustiano Ureña, ha consentido que la Concejala de Igualdad Eugenia Rodríguez-Bailón cometa dejación de funciones. Ellos y todo su equipo, con su silencio, normalizan el discurso de odio de la extrema derecha que vemos con estupor en la vía pública, con mensajes preconstitucionales y que desgraciadamente nos acompaña en los sillones consistoriales”.

El grupo de izquierda afirma que el fascismo se pasea libremente por las calles y no debe quedar impune. "Han vulnerado demasiados derechos durante décadas al colectivo LGTBIAQ+ y no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás", afirma IU Albolote. También destaca que la situación es muy grave, preguntándose "¿qué funciones desempeña una Concejala de Igualdad si no denuncia un hecho tan lamentable como el que ha ocurrido?"

Izquierda Unida exige el cese inmediato de la Concejala de Igualdad, una condena pública del delito de odio por parte del Equipo de Gobierno del PP y una disculpa hacia la familia afectada y hacia todo el colectivo LGTBIAQ+. Además, afirman que en caso de no realizar las acciones sugeridas, S.

IU y el PCA tienen un firme compromiso con la Igualdad y consideran que la mejor forma de combatir desigualdades es a través de la formación y sensibilización de la sociedad. Así, el Área Feminista del Pca viene realizando durante varios años Escuelas Mixtas para formar a su militancia. En septiembre de 2021, en plena pandemia y en el Chaparral, contaron con activistas tan relevantes como Mar Cambrollé, Presidenta de la Asociación Trans Andaluza y Sandra Rodríguez Salas, Vicepresidenta de la Federación Andaluza Arco Iris.

El grupo político concluye confirmando que seguirán trabajando de manera organizada desde el espacio feminista, para que se respeten los derechos y libertades de todas las personas, para visibilizar la LGTBIAQ+fobia; porque, según IU Albolote, en democracia cualquier espacio debería ser seguro y todos los cargos públicos que estén a la altura deberían marcarse el mismo objetivo. "Al fin y al cabo la soberanía popular los ha puesto ahí para que hagan su trabajo y no para actuar en blanco y en negro. La bandera Arco iris resulta mucho más inspiradora" ha concluido el grupo de izquierda.