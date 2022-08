Jacobo Calvo, el honor de un niño de La Chana que llega a alcalde en funciones de Granada

Jacobo Calvo se estrena este año como alcalde en funciones de Granada. Entró como concejal tras las elecciones de 2019 pero aunque las ganaron, estuvo los dos primeros años en la oposición al lograr la Alcaldía el bipartito Cs-PP. El verano pasado ya estaba en el equipo de Gobierno al recuperar el PSOE la Alcaldía, pero él no era teniente de alcalde, por lo que no entró en la terna de sustitución del alcalde. Pero hace unas semanas fue nombrado teniente de alcalde, por lo que ya ha entrado en el cuadrante de suplentes de Cuenca. Y lo ha hecho esta última semana de agosto en lo que considera una auténtica responsabilidad.

"Tengo sentimientos encontrados. Mi nombramiento como teniente alcalde se produce por el fallecimiento de José María Corpas. Ojalá no se hubiera producido y fuera él como el año pasado el alcalde en funciones. El que esto se produzca por su fallecimiento me genera un sentimiento de dolor y de contradicción. Ya ejerciendo como tal, es un honor ser un niño de barrio de La Chana de toda la vida que ahora sea alcalde en funciones. Un honor y una responsabilidad que así asumo y la desarrollo", explica Calvo en su despacho del Ayuntamiento de Granada. "Jose, donde quiera que esté, espero que se sienta orgulloso de que aquí esté", apostilla.

En su labor, como el resto de compañeros, la firma diaria de expedientes y documentos es lo que conlleva mayor responsabilidad y no niega que lo lee todo bien antes de estampar la firma. "Eso es fundamental. Y hablar también con todo el equipo que lo deja todo preparado, ajustado en tiempo, forma y norma. Lo hago habitualmente en mis áreas y ahora evidentemente busco esa ratificación y confirmación en este caso por la vicesecretaría", asegura Calvo.

Compañero y amigo de barrio de Paco Cuenca, se pone estos días más que nunca en su lugar y le sirve para entender su trabajo el resto de días, su responsabilidad, su estrés diario y su entrega. "Yo llevo, además de ser portavoz, Medio Ambiente, Mantenimiento, Educación, la presidencia del Distrito Norte y luego otros asuntos que tienen que ver con las escuelas infantiles, Consumo, Salud, y eso te hace tener una visión amplia. Pero aquí tienes una visión 360 grados al estar al detalle de todas las acciones", relata el alcalde en funciones.

Dice que este equipo de Gobierno es "un auténtico equipo" y que aunque por la portavocía recibe una visión global de todo, la labor de alcalde "es mucho más compleja y tiene otra dificultad añadida".

Un apasionado de la política, y sobre todo de la política local, la del tú a tú, la del cuerpo a cuerpo, reconoce que sus áreas son las de la micropolítica y eso le apasiona. "En mi vida profesional he creído en el diálogo y ahora las áreas que llevo son las del día a día, las de lo que le afecta al vecino de cada barrio. Y en el diálogo está la clave", explica. Así, por ejemplo, esta semana, además de a las convocatorias mediáticas, la ha dedicado a visitas de barrio en los cinco distritos para pulsar asuntos limpieza, jardines, obras de pavimentación o accesibilidad. Una línea de trabajo permanente pero que sigue siendo prioridad en lo que queda de mandato, "más cuando muchas de las modificaciones presupuestarias que se han aprobado afectan a mi área y es importante escuchar para ver esas posibles intervenciones que se van a llevar a cabo en arbolado, reconversión de plazas, limpieza viaria, etc. Todo lo que formará la línea de trabajo los próximos meses está en el contenido de esta semana. Y lo estoy disfrutando mucho porque me gusta mucho esa parte del diálogo para hacer didáctica".

Calvo reconoce que la gente, cuando se habla con los vecinos, desconoce los procedimientos de la política y la gestión, cómo se toman las decisiones, lo que pasa por Pleno y exige diálogo con los grupos municipales para llegar a acuerdos,... "Y cuando hablo con los vecinos a veces tienen el desasosiego de que no hacemos caso de lo que dicen y agradecen cuando se les explica. Mi teléfono personal lo tiene media Granada y hay gente que con reparo me llama o me escribe y yo le doy las gracias porque nos permite tener ojos en todos los sitios. Ese recorrido es fundamental más en esta época en la que hay cierto recelo con la política. Pero la política local es diferente, te tienes que remangar, es un tú a tú. Para mí eso es una oportunidad".

Y como portavoz del gobierno y además cargo en la ejecutiva del PSOE de Granada capital, este año será intenso pues 2023 es año electoral. Eso hará que la campaña entre en el día a día de la política municipal, que el debate entre los grupos sea más agrio y que se acelere el cumplimiento de los programas. Pero reconoce que su equipo tiene "ese estilo propio de ser personas que nos basamos en lo que se puede hacer y no entramos en demagogias ni medias verdades. Somos posibilistas, sensatos con el momento en el que estamos. Los presupuestos nos dan un balón de oxígeno importante y en estos cuatro años hemos dejado claro que nuestra apuesta era Granada".

De los retos que vienen por delante reconoce que son muchos y relacionados con las nuevas partidas presupuestarias y con los fondos europeos, por lo que se pondrán "manos a la obra" para que se vea reflejado este año en estabilidad, movilidad, calidad del aire,... "Estamos trabajando en el modelo de la micropolítica y en los grandes proyectos de liderazgo y en esa línea seguiremos trabajando", explica.

A nivel de equipo de Gobierno lo más inmediato es la reordenación del grupo que se tiene que hacer tras el fallecimiento de Corpas y la entrada de Sandra Rodríguez Salas como nueva concejal. ¿Cambiará de áreas? ¿Asumirá más? Calvo reconoce que "con lo que yo llevo ya tengo bastante". "Me gusta poner en valor la presidencia de Norte, que me tomo como un área más. Es una absoluta prioridad, hay mucho que hacer, Granada tiene norte y eso hay que traducirlo en hechos concretos y hay que ganarse la confianza. Acabar con la lacra de los cortes de luz con una labor de interlocución, y luego la dignificación del barrio (remodelación del Parque 28 de febrero, nuevo centro de salud, Azulejera,...) eso junto a las escuelas infantiles, hay un importante número de competencias suficiente para trabajar este año".

Y los retos de su gestión: el plan de calidad del aire, colaborar con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, la peatonalización, la reutilización de residuos, además del vital contrato de limpieza de la ciudad, que este curso sí o sí saldrá ya. Según Calvo, está ya el pliego "muy avanzado" y Contratación va a rematar la parte técnica del contrato. "Hemos tenido obstáculos en el camino pero va a ser el año en el que ese contrato salga adelante. Nos jugamos mucho", asegura Calvo, que dice disfrutar de toda la "faena" que hay pendiente "con el diálogo con bandera y haciendo útiles a los vecinos".

Y ante año electoral, deseo: "que esto pueda tener una continuidad del 2023 al 2027 y podamos estar en el Gobierno. Nos jugamos mucho. Esperamos salir del plan de ajuste y eso con la tasa turística que también queremos implantar o los fondos europeos, suponen años de bonanza y no todos iguales. En todas las decisiones hay ideologías. Y para nosotros Granada va por delante".