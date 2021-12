“La Diputación ha invertido más en medio año en Granada que la Consejería de Fomento en toda la legislatura”

Si algo está claro en los tiempos que corren, en cuanto a lo que la política se refiere, es que el consenso es una herramienta clave para avanzar. Quizá ese sea el secreto que ha llevado a José Entrena (Villanueva Mesía, 1961) a sacar adelante los presupuestos de la Diputación Provincial y a lograr la unidad dentro de un PSOE que esta semana celebra su Congreso Provincial al que llega sin rivalidades.

–El Congreso provincial es en unos días, pero este año es más tranquilo.

–Es verdad que en el momento que solo hay una candidatura a la secretaría general se llega mucho más tranquilo, pero eso no quita que haya que trabajar. Me estoy recorriendo toda la provincia explicando el proyecto político que voy a llevar a cabo en los próximos cuatro años, que está ligado a las necesidades y al potencial de desarrollo que tiene Granada, así como a defender los servicios públicos y que haya igualdad de oportunidades para todos. También en él se incluye la cohesión social, y territorial porque tenemos una provincia muy diversa, con gran concentración de población en el Área Metropolitana, pero también hay muchos pueblos pequeños en riesgo de despoblación. Defiendo un modelo de partido que tiene que hacer cada día más fuerte a la provincia.

–Quien hace unos años fue su principal rival de cara al Congreso, ahora es un aliado. ¿Cómo ha conseguido esa unión?

–Sabiendo la importancia que tiene estar unidos. Eso nos da fortaleza, la fortaleza nos da influencia política y eso hace que podamos desarrollar acciones a todos los niveles. Me gusta muchísimo el pacto. Soy una persona de diálogo y acuerdo y así lo he hecho a nivel interno, tanto con Noel López, como con la relación que tengo con Chema Rueda, que también intentó ser secretario general hace cuatro años. Tenemos que ir todos de la mano.

–¿Cómo se traduce esa fórmula de consenso en la gestión?

–Un ejemplo es que en la Diputación hemos aprobado los presupuestos solo con el voto en contra de la diputada de Vox. En la legislatura pasada gobernábamos en minoría y los sacamos adelante con acuerdo y ahora es cierto que tenemos mayoría absoluta, pero el vicepresidente económico sabe que el presidente quería un presupuesto consensuado y así ha sido. Si alguien se quiere excluir, como ha hecho Vox, que sea por ellos. Tengo el convencimiento de que todos los grupos provinciales pueden aportar muchas cosas para resolver los problemas que hay. Me gusta escuchar a los demás.

–El PSOE en Granada goza de buena salud y ahora incluso gobierna en la capital.

–La verdad es que sí. Tenemos más del doble de alcaldías que el PP. Somos el partido hegemónico. Tenemos unos grupos municipales fantásticos con alcaldes que han dado la talla durante la pandemia, haciendo de todo. Yo he llegado a un pueblo y me he encontrado al alcalde socialista con una maquinita a la espalda desinfectando las calles. Eso tiene que saberlo la gente. Hay muy buen ambiente interno. Arrancamos hace cuatro años en una situación compleja y hemos trabajado para conseguir esta armonía. Tenemos ganas de recuperar la Junta de Andalucía porque no se está portando bien con Granada. Hay mucho pufo en las acciones del Gobierno andaluz. En medio año de la Diputación hemos invertido más en la provincia que la Consejería de Fomento en toda la legislatura. No queremos que haya tanta derivación sanitaria de lo público a lo privado, que tengamos una Atención Primaria de calidad, que no se puede dar una cita a los 14 días porque con eso te están diciendo que te hagas un seguro privado; que no nos tengamos que movilizar, como hace tres años, para que no cierren los colegios en lo pueblos pequeñitos. Queremos que se siga desarrollando la ley de Dependencia. No nos gusta que haya una derivación de la Formación Profesional a lo privado, como la que está habiendo. Queremos que haya garantías para todos y eso lo cumple lo público. El PSOE es nuestra herramienta de trabajo para ello, para defender los intereses generales de la ciudadanía.

–El PSOE de la capital es el que ahora gobierna, con el apoyo de un viejo conocido, Luis Salvador. ¿Lo ve volviendo al partido?

–No sé los planes que pueda tener. Sí puedo trasladar que para mí fue una alegría que el PSOE, que ganó las elecciones, recuperara la Alcaldía. El espectáculo que estaba dando la ciudad a nivel nacional era de vergüenza colectiva para una ciudad con 240.000 habitantes. Hemos recuperado la normalidad. Ahora podemos discutir del tráfico, de cómo reducir la contaminación, que haya oportunidades en los barrios para salir adelante, esos son los debates y no lo del 2+2. Se ha recuperado la normalidad democrática con un gobierno que tendrá aciertos y errores, pero que está gobernando la ciudad. No sé qué piensa Luis Salvador y tampoco es mi problema lo que tenga previsto. Lo cierto es que Salvador es funcionario de la Diputación y puede volver a su trabajo si así lo desea.

–¿Cuáles son los problemas que hay Granada?

–Granada es muy diversa y tiene gran variedad de problemas. Estamos saliendo de una pandemia sanitaria que ha supuesto un retroceso en la renta y el empleo. Se ha pasado muy mal y ha habido muchas incertidumbres. La Diputación, como elemento inversor y generador de desarrollo económico, ha dedicado mucho esfuerzo a que haya equilibrio territorial para dotar a la provincia de recursos de manera armónica. Prácticamente ya se ha recuperado el empleo que había prepandemia, pero sigue habiendo un nivel de paro inasumible y una precariedad laboral que no se puede soportar. Es inaudito en una provincia con el nivel de desarrollo que tenemos a nivel andaluz y nacional, por eso hay que hacer muchas políticas de cohesión social y territorial. También apostamos mucho por los Ayuntamientos. Los alcaldes son la clave y la solución de casi todo en sus municipios, por eso tienen autonomía y les damos suficiencia financiera para que decidan cuáles son sus necesidades y las solucionen.

–Menciona el equilibrio territorial y lo cierto es que, a nivel autonómico, ahora todos los partidos se fijan en Granada: un granadino es secretario de organización del PSOE-A, el PP hace su Congreso aquí…

–Está bien que los partidos se fijen en Granada y que tenga una representación en la dirección regional como la que tenemos, después de 27 años. Si los partidos miran a Granada, al final lo importante es que nos conozcan, tanto el enorme potencial que tenemos como nuestras carencias, como la falta de que se completen las infraestructuras pendientes que nos van a permitir dar pasos importantes hacia delante. Que haya esa mirada hacia Granada es muy positivo para toda la ciudadanía, porque para actuar tienen que conocernos.

–Se ha hablado mucho de que los PGE no parecen apoyar a Granada para acabar esas infraestructuras pendientes.

–Soy una persona inconformista. Siempre tenemos que aspirar a más de lo que tenemos. Los presupuestos del Estado es verdad que adolecen de una provincialización de muchas inversiones y cuando uno no ve el nombre de su provincia en determinadas inversiones, parece que no contamos para nada, pero no es verdad. Después de presentar el presupuesto, la ciudadanía ve cómo hay determinadas partidas que son genéricas y sí contemplan las actuaciones que necesitamos en Granada.

–¿Cuáles?

–Hace unas semanas nos visitó el responsable de la zona Sur de Red Eléctrica Española. Habrá 210 millones de euros de red eléctrica en la provincia, que serán para mejorar y hacer nuevas infraestructuras eléctricas, algo clave para que haya desarrollo en la provincia e imprescindibles para que, por ejemplo, se desarrolle el Corredor Mediterráneo. En cambio, eso no aparece en los presupuestos. También nos visitó el secretario de Medio Ambiente y, por ejemplo, no aparecen en los presupuestos el espigón de Salobreña, el de Playa Granada, el de La Rábita… Pero tenemos una partida genérica con 300 millones de euros y el compromiso del secretario de Estado de que el año que viene va a ser de obras y licitaciones. Es cierto que la tramitación ambiental es lenta y muy engorrosa, pero está el compromiso.

–¿Y Rules?

–En concreto el tramo 3, que salía estos días en el BOE su licitación para la redacción del proyecto, pues no salía, pero está en una partida genérica de Acuaes, que es una empresa pública con su propio presupuesto que lo incluye. Por ejemplo, hasta hace dos años no se había hecho nada y el año que viene está el compromiso de la ministra de iniciar las actuaciones del tramo 9, que es el más importante de las canalizaciones. Eso será un día de fiesta enorme y el día que empiece la máquina a dar paladas, allí estaré. En materia ferroviaria, estuvimos hace unas semanas el alcalde de Granada y yo en Sevilla con la secretaria de Estado, Isabel Pardo, y nos dio la orientación de hacia dónde vamos. Estamos muy expectantes para el mes de febrero, cuando se de el plan funcional que va a regir el futuro de la provincia y a partir del cual se van a seguir desarrollando las infraestructuras. Para eso tampoco ha habido problema presupuestario. Es cierto que cuando llegó el presupuesto, uno se pregunta de primeras que dónde está Granada, pero está.

–Entonces, el Gobierno de España apuesta por Granada.

–No tengo ninguna duda de la apuesta del Gobierno de España por Granada. Hace menos de tres años que llegamos al Gobierno en el mes de junio. Ese agosto estuve en Madrid y se sacó de un cajón, que llevaba 15 años, el proyecto de 400, de la Línea Caparacena-Baza-La Ribina. Para el verano que viene estará terminada la ampliación de la subestación de Baza y la conexión con Atarfe. Antes había problemas porque no había nada, ahora hay proyectos de generación renovable de la provincia en el Norte, que generan problemas de desarrollo para que coexista el desarrollo agrario con una actividad turística ligada al Geoparque. En menos de tres años se ha transformado un territorio del que nadie se acordaba en uno de oportunidades. Hace unos días salió publicado en el Boletín la aportación de 2 millones del Gobierno de España al proyecto de sostenibilidad turística del Geoparque, que se completa con 1,6 millones de la Junta y 400.000 euros que pone la Diputación. Todo eso ha sido el Gobierno de España, el que también cuando apenas llevaba tres meses nos puso un tren por Moreda para sacar a Granada del aislamiento ferroviario. 15 años después de empezar la Segunda Circunvalación, un ministro socialista la inauguró hace medio año, con un empuje presupuestario con el que se ha financiado en un año y medio el 60% de la Circunvalación. Además, creo que este mes se van a adjudicar las obras del tramo Atarfe-Granada. No ha habido un Gobierno en la historia democrática del país que haya apostado tanto por Granada. Y eso ya sin hablar de lo que a mí me interesa más que las infraestructuras.

–¿Y de qué se trata?

–De la cohesión social. Me interesa el ingreso mínimo vital, que es un pilar que va a erradicar la pobreza infantil, que es lo más grave que pueda tener una sociedad desarrollada. Que se revaloricen las pensiones, según el índice de nivel de vida, del IPC. También la política que ha habido de vacunación masiva durante la pandemia, la de protección del tejido emprendedor de la provincia con los autónomos mientras han tenido que estar cerrados, con los trabajadores a través de los ERTE y las empresas con los préstamos ICO. La apuesta por erradicar la violencia de género… Las becas, que hay récord en ayudas públicas para ello, las ayudas al alquiler de vivienda para los jóvenes o el bono cultural. Es verdad que las infraestructuras son imprescindibles.

–En ese desarrollo de infraestructuras, también se encuentra el aeropuerto.

–Hace unos días visitaba la ampliación del Aeropuerto de Granada junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía. Teníamos un aeropuerto que estaba preparado para 1,5 millones de viajeros. Antes de la pandemia llegamos a 1,3, así que cuando recuperemos al normalidad sabemos que en poco ya lo tendríamos. Pues se está haciendo una ampliación que nos va a permitir superar los 2 millones de pasajeros, una perspectiva de crecimiento. Por ejemplo, ya tenemos esa perspectiva en el Puerto de Motril. Es cierto que ahora hemos perdido uno de los enlaces marítimos con Melilla, pero es por la situación actual. Ocurre como con las compañías aéreas. ¿Cuál de ellas va a apostar ahora por recuperar ahora un vuelo Berlín-Granada con la que está cayendo en Alemania? Tenemos que ser cautelosos, porque ahora hay que exigirles unas garantías de salud a los que llegan. Sabemos que vamos a salir de esta, la vacunación es la respuesta. Nos gustaría correr más y recuperar ya todas las frecuencias del Ave, sí, y lo pedimos todos los días apelando a nuestro Gobierno y a Renfe y tenemos el compromiso de que así será.

–El alcalde de Granada dijo que si no se cumplía lo acordado, él sería el primero en salir a reivindicar. ¿José Entrena también lo haría?

–Ahora estamos en que en febrero se presenta en estudio funcional. Salvo que haya algo justificable, si no se hace, estamos fallando y tendré que plantear la reivindicación. Yo no tengo que ser leal con alguien que es desleal conmigo. Pertenecemos a la misma organización, nuestro partido sustenta el Gobierno de España, el PSOE, pero tenemos responsabilidades cada uno en nuestros ámbitos territoriales y yo la tengo en Granada. Tengo que pedir lo que es justo y no podemos admitir el engaño. Por ejemplo, el acuerdo por el Corredor Ferroviario lo han firmado todas las instituciones granadinas y también entidades para que todos lo peleemos en el ámbito de nuestra responsabilidad y eso lo he coordinado yo.

–Rules se hizo en 2003, la Segunda Circunvalación ha tardado 15 años… ¿Por qué en Granada todo va tan lento?

–Tenemos una provincia tan fantástica que cuenta con una gran zona de montaña que se llama Sierra Nevada, una orografía que es muy bonita y con mucho potencial pero que es muy complicada a nivel de desarrollar determinadas infraestructuras. Un kilómetro de autovía en Ciudad Real seguramente cueste una décima parte de lo que costó uno en la autovía entre Málaga y Salobreña, con esos viaductos y túneles. No nos ha tocado vivir en una planicie. Aunque eso no es excusa, tenemos derecho a tenerlas y hay que invertir lo que haga falta.