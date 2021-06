José Luis Almazán comienza las obras del puerto de Málaga

José Luis Almazán Garate, Profesor doctor ingenieros Caminos y Canales y Puertos, director del Grupo de Investigación en Ingeniería Marítima y Portuaria comienza este mes de mayo con las obras del puerto de Málaga. Almazán pilota un proyecto que prevé generar mucho trabajo local. Hay pocos puertos en el mundo que puedan soportar el estacionamiento de un megayate. El puerto de Málaga podrá impulsar un turismo de lujo que creará casi 1000 puestos de trabajos y unos ingresos que ascenderán a más de 100 millones de euros anuales. Este tipo de embarcaciones se convierten como la llegada a la ciudad de una empresa que necesita servicios y soportes del puerto. También supondrá un aumento de ganancias para los restaurantes y comercios locales, generando riqueza para la ciudad. Los megayates que lleguen al puerto tendrán un lugar lleno de privacidad y seguridad, mientras que los ciudadanos podrán seguir usando el puerto sin ningún impedimento. El proyecto de Almazán impulsa un entorno limpio con una recogida de residuos, aguas residuales y puntos de instalación de agua y agua potable. La oferta eléctrica también será muy importante con 2.000 amperios. Las obras de Málaga pretenden preparar 31 puntos de atraque. Este nuevo proyecto en el puerto de Málaga trae consigo una apuesta por transformar la ciudad. Ofreciendo una nueva fuente de ingreso y un turismo que hasta entonces no tenía cabida en la ciudad. Cada uno de los megayates va a generar una riqueza muy importante que ayudará a impulsar la economía de la ciudad. A su vez, las obras del puerto de Málaga van a permitir que se puedan captar otro tipo de proyectos. Las obras tuvieron que ser frenadas durante el 2020 por la pandemia y por fin han podido retomar la actividad. Se espera que la obra en el puerto dure unos 250 días, se invertirá en este proyecto unos 11 millones de euros. Mientras tanto se están realizando gestiones y contactos con navieras para recuperar la actividad del puerto, independientemente de las obras que se están efectuando. Se espera que las escalas nacionales puedan realizar sus respectivas paradas y que el puerto comience a funcionar siguiendo el protocolo de seguridad impulsado por la Junta de Andalucía. El objetivo de este proyecto es impulsar el turismo naval, así como el rendimiento del puerto y conseguir un mayor número de beneficios. Actualmente en España, la mayoría de los puertos no cuentan con una actividad continua y muchos barcos permanecen la mayor parte del tiempo abandonados. Además, hay que sumar que los puertos españoles se encuentran en una situación límite, ya que han tenido que vivir un parón muy importante en la llegada de barcos y turistas. El turismo interior no ha conseguido impulsar el turismo portuario. Málaga se convierte así, en pionera de un proyecto que cambiará por completo la ciudad. Los megayates van a suponer una transformación a gran escala de la ciudad y de la economía. El puerto va a ser una fuente de ingresos muy importante que logrará que la economía en general crezca y ayude a los comercios locales a aumentar sus ingresos.