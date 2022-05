José María Corpas, conciliador, templado y muy humano

José María Corpas era un abogado conciliador, templado y muy humano. Todos los que los hemos tratado profesionalmente en la Universidad de Granada coincidimos en ello y, en mi opinión, esos son adjetivos que dicen mucho de cualquier persona pero, sobre todo, de un abogado. José María comenzó a colaborar con nuestro departamento jurídico en la UGR como letrado externo en 2012, lo que nos da una década de trabajo conjunto y, sin duda, especialmente agradable. En principio, su cometido era colaborar con el gabinete jurídico de nuestra universidad en asuntos laborales y de lo contencioso aunque en los últimos años se centró en estos últimos.

Una década de colaboración que son en realidad diez años de relación estrecha y continuada. Cada viernes por la mañana, ese era generalmente el día elegido por José María, él se acercaba a nuestro gabinete jurídico. Y ahí, a las puertas del fin de semana, José María y yo trabajábamos juntos en la preparación de los asuntos próximos. Ahora que me toca recordarlo, quiero valorar su profesionalidad y, por encima de todo, su integridad. Siempre tenía un planteamiento adecuado y proporcionado. Siempre buscó, y se lo tomaba muy en serio, la defensa de los intereses de nuestra universidad pero, igualmente, siempre mantenía la postura de no ir más allá de lo necesario, la de no avasallar a nadie. Nos defendía con profesionalidad y eficiencia, pero no a costa de todo ni de arrollar al contrario. En eso consistía su buen hacer a la hora de trabajar y de diseñar estrategias, tener siempre un tono conciliador y poner de manifiesto su humanidad.

Nuestro servicio jurídico, por supuesto, pero sobre todo la comunidad universitaria granadina en su conjunto lamenta profundamente la pérdida de un ser excepcional, de un servidor público íntegro y, en lo que nos afectaba más cerca, de un profesional comprometido con la ética y la templanza, unos valores que siempre son necesarios. Echaremos de menos a José María y a todo lo que representa.