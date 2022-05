Juan Marín señala en Granada que Ciudadanos será "determinante" para evitar "un cortijo de la derecha"

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha confiado en que su formación logre los apoyos suficientes para ser decisivo y ha asegurado que buscará evitar la entrada de Vox al gobierno, como lo hizo con Podemos, "porque los extremos no sientan bien".

Marín ha hecho estas declaraciones en un acto con simpatizantes y afiliados junto a la candidata del partido por Granada, Concha Insúa, que ha aprovechado para destacar el papel de Cs en los tres años y medio del gobierno de coalición en la Junta.

El candidato de Cs ha reprochado al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que aborde las elecciones andaluzas como un trampolín para conseguir la Moncloa y ha pedido al resto de partidos que se posicionen.

Sobre el PP, Marín ha recalcado que el verdadero cambio ha llegado de mano de la coalición naranja porque lo populares ya estaban antes, en una oposición desde la que no aportaron "nada", y ha añadido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo es con los peores resultados de su partido.

"Vamos a sacar los escaños para ser determinantes y para que los que quieren convertir a Andalucía en un cortijo de la derecha no lo hagan", ha pronosticado Marín, que se ha desligado de unos sondeos que dice nunca le han favorecido.

Ha instado también a hablar al PP y ha destacado la necesidad de hablar de futuro antes de que los andaluces voten.

"No vamos a cambiar un régimen de izquierdas para meter uno de derechas y vamos a hacer todo lo posible porque Vox no entre en la Junta igual que hicimos todo lo posible para que no entrara Podemos", ha resumido Marín, que ha recalcado que "los extremos no le sientan bien a Andalucía".

Ha reiterado que si el PP quiere gobernar con Vox y necesita los votos de Cs no los va a tener y le ha pedido que elijan y lo anuncien "por lealtad" a los votantes.