Juanma Moreno ya habla del "fraude" de la AESIA y Granada se prepara para impugnar la decisión del Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que el Gobierno central debe dar "explicaciones de manera inmediata" si no facilita la tabla de puntos que avale la decisión de conceder a A Coruña la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial (AESIA), en lugar de a Granada. El dirigente además pronuncia la palabra "fraude" si el Ejecutivo no ofrece esos datos. Todo en la previa de la reunión del Pacto de los Mártires que se celebra hoy y donde el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, propondrá impugnar la decisión del Consejo de Ministros.

Juanma Moreno, preguntado sobre el hecho de que el Gobierno central no facilite una tabla de puntos que avale la decisión de llevar a A Coruña la sede de la agencia, ha manifestado que si es así, el Ejecutivo demuestra una "enorme discrecionalidad" y que ha tomado una decisión "política y no una decisión reglada, valorada y puntuada".

"Sería un fraude para la ciudad de Granada y los granadinos", según ha manifestado Moreno a los periodistas en el Parlamento, apuntando que sería algo "muy grave".

En su opinión, el Ejecutivo central debe "poner transparencia" y dar "explicaciones de manera inmediata" por esa decisión que se tomó sabiendo que la candidatura de Granada era, sin lugar a dudas, "la que tenía la mejor puntuación y valoración y era la más preparada".

El alcalde

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, propondrá hoy al resto de instituciones que se reunirán en la mesa del pacto de los Mártires impugnar la decisión de elegir Coruña como sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). El Consejo de Ministros del pasado día 7 de diciembre eligió la opción gallega en detrimento de Granada, que llevaba meses de trabajo en la candidatura de la ciudad.

"Conforme van pasando los días, creo que me pasa como a todos los granadinos, que vamos creciendo en indignación, en una indignación que además con total lealtad, sin poner en en duda en cuestión la la decisión respecto Coruña", aseguró Cuenca a preguntas de los periodistas. "Tengo la voluntad de llevar mañana" viernes, a la reunión institucional del Pacto de los Mártires "la propuesta de que iniciemos un proceso de impugnación de la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros. Si no nos dan la la información con total transparencia, nosotros tenemos todo el derecho" a iniciar ese proceso, indicó el regidor. Aragón ya anunció un recurso al Supremo contra la decisión de llevar la Agencia Espacial a Sevilla y Teruel Existe impugnó en la Audiencia Nacional la propia convocatoria, por entender que beneficiaba a unos territorios en detrimento de otros.

"Esa es mi voluntad", añadió el alcalde de Granada, que sin embargo supeditó la decisión sobre impugnar o no a la decisión que se tome en el cónclave. "Quiero que lo decida el pacto por Granada", insistió. En este pacto están representados el Ayuntamiento, la Junta, CCOO, UGR, la Universidad de Granada la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y la Cámara de Granada.

"No voy a consentir que nadie menoscabe la información pública que tenemos que tener y que se ría de los granadinos, no lo voy a consentir y por tanto, voy a proponer que con total claridad, pidamos toda la documentación" sobre el proceso de elección de la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial, señaló Cuenca, que insistió que "será el pacto por grabar que tome la decisión definitiva". Sobre cómo se materializaría ese recurso contra la decisión del Gobierno, Cuenca indicó que se ha solicitado un informe sobre cómo actuar, "una hoja de ruta" que determine la vía por la que formalizar esta queja.

La Junta y el PP

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha garantizado este jueves que la Junta de Andalucía está dispuesta a "llegar hasta el final" para defender la candidatura de Granada a la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que ha sido adjudicada a La Coruña, pues, según ha valorado, "todo apunta a que estamos ante una adjudicación arbitraria" y un proceso sobre el que "cada día hay más dudas", después de que haya trascendido que "ni siquiera existe tabla de puntuación" que avale la decisión.

"Ya no es solo que falte transparencia" en el proceso de adjudicación, es que "estamos ante una situación que cada vez huele peor" y en el que hay "demasiadas contradicciones", ha sostenido Sanz en el pleno del Parlamento de Andalucía en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del PP en relación al desconocimiento de los criterios de elección en este proceso y a la "falta de justificación" por parte del Gobierno sobre la decisión.

Antonio Sanz ha hecho hincapié en que la de Granada era la candidatura "más completa" de las que se presentaron según los expertos, contaba con el apoyo unánime de todos los sectores y "sobre todo" ha obtenido las mejores calificaciones en las puntuaciones: "Doce sobresalientes en lugar de los diez que logró la candidatura elegida, que parece que además no fue ni la segunda, sino que fue la tercera frente a otras opciones y siempre la primera Granada" en esta evaluación.

"Todo lo que se argumentaba ya no existe. La tabla de valoración que todos hemos podido ver, ahora resulta que no existe, más dudas no se pueden generar", ha clamado Sanz, advirtiendo de que esa "falta de objetividad hace daño" a una ambición, que estaba "más que medida y sobre todo más que justificada", que era que Granada tuviera la AESIA.

Durante su exposición en la pregunta oral que ha formulado, el parlamentario del PP Jorge Saavedra ha lamentado que Granada haya sufrido la "arbitrariedad", "irresponsabilidad" y la "falta de transparencia" y "también el engaño" por parte del Gobierno en este proceso en el que, según ha dicho, "el problema no es la ciudad elegida" o que no haya sido Granada la ganadora, sino que "no está justificada" la decisión. "Nos dijeron que sería por concurrencia competitiva y ha sido una decisión política", ha lamentado.