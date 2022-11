Junta y Gobierno central deben al Ayuntamiento de Granada 1,2 millones desde 2008

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada ha informado hoy de que, según datos del sistema de información municipal, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central tienen una deuda de 1.264.887 euros con la ciudad de Granada por más de 2.000 impagos de tasas o tributos, y que viene derivada, en algunos casos, desde el 2008. Según ha explicado el concejal Francisco Puentedura, por parte de la Junta la deuda es de 1.006.000 euros y por parte de Gobierno de España son 258.887 euros.

El edil de UP ha manifestado que el Ayuntamiento de Granada lleva reclamando esa obligación a las instituciones desde el citado 2008 y, además, ha concretado “están fuera del periodo voluntario de pago donde ni Junta ni Gobierno nacional han firmado un acuerdo de ingreso con el Consistorio, por lo que estamos hablando de deudas tributarias exigibles”.

Puentedura ha advertido que “pueden llegar a prescribir ya que las instituciones deudoras no plantean una fórmula de pago, no existe agilidad para cubrirlo y, por tanto, se pueden convertir en ingresos de dudoso cobro ya que el Ayuntamiento no está especialmente atento a la reclamación de estas deudas”.

Desde UP, por tanto, proponen al equipo de gobierno “buscar una fórmula que garanticen el cobro y que la ciudad no pierda este 1.264.887 euros que deben destinarse a servicios para los granadinos y granadinas”. Puentedura ha planteado que el Ayuntamiento haga un acuerdo con las instituciones que “facilite el pago a través un sistema de compensación mediante la Ley General Tributaria que permite que, cuando distintas instituciones se deben dinero unas a otras, puede abrirse un expediente de compensación económica que resuelva estas deudas”.

El concejal ha definido que, por un lado tenemos la deuda de estas dos instituciones y, por otro, los proyectos y programas del Ayuntamiento que tiene que cofinanciar con ellas. “Por tanto, cuando esto ocurre se puede establecer un sistema de compensación que desemboque en la mejora de los servicios públicos y redunde en Granada a través de proyectos como Santa Adela”, ha dicho.

Puentedura ha incidido en que, por ello, la propuesta de UP es “que representantes del Ayuntamiento se reúnan con los responsables de Hacienda de la Junta y el Gobierno central para consolidar este convenio de financiación”. El acuerdo permitiría que las instituciones cumplan con sus obligaciones tributarias y, por otra parte, el Ayuntamiento permita que estos ingresos formen parte de proyectos donde se amplíen la inversión. El edil de UP, en concreto, ha sostenido que desde su grupo municipal apuestan por aumentar el proyecto de Santa Adela, pagado con el Plan Andaluz y Estatal de vivienda. Dicha ampliación de la aportación de más de un millón de euros sería perfectamente viable a nivel técnico mediante la incorporación de una adenda al convenio del proyecto, que podría agrandarse y beneficiar a cientos de familias nuevas.

Puentedura ha finalizado subrayando que “de hacerse así, como esperamos que tenga en consideración el equipo de gobierno, podrían rehabilitarse un mayor número de infraviviendas de Granada y mejorar la calidad vida de cientos de familias con rentas más vulnerables”.