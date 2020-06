La Junta insiste en que la Universidad de Granada "no sufrirá merma alguna en la financiación" y los sindicatos convocan protestas

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, reiteró en el Pleno del Parlamento que la financiación de las universidades públicas andaluzas no experimentará durante este ejercicio 2020 “recorte alguno”, al tiempo que ha destacado que éstas podrán disponer adicionalmente de 125 millones más para inversiones en infraestructuras.

En su comparecencia, Velasco explicó que los 135 millones del presupuesto de la Junta para sufragar el sistema público universitario andaluz que se destinarán al Fondo de Emergencia Social y Económica, dotado con 700 millones, se “compensarán en idéntica cantidad con los remanentes no afectados”. Por tanto, ha remarcado que esa reposición “garantiza que las universidades no sufrirán merma alguna en la financiación prevista para este año”.

“El personal universitario no verá reducido ninguno de sus derechos laborales y los estudiantes no sufrirán menoscabo en la calidad de la enseñanza”, ha asegurado para apostillar que “nadie saldrá perjudicado por esta medida”. En el caso de la Universidad de Granada, una primera estimación facilitada por la institución cifró en casi 30 millones el 'ajuste' para este mismo año. La UGR manifestó cuando se hizo pública la decisión del "ajuste" que "preocupa además la sostenibilidad del sistema educativo y de generación de conocimiento en general, y del sistema universitario público andaluz en particular, que ya venía arrastrando dificultades presupuestarias desde hace años".

En cuanto a la intervención del consejero en el pleno, Velasco destacó, en declaraciones recogidas en una nota de prensa, que el Ejecutivo autonómico ha autorizado precisamente a las universidades a utilizar 125 millones más de estos remanentes para que puedan acometer medidas de inversión que fomenten la actividad económica. Ha aclarado que ese capítulo de inversiones no solo se incluyen nuevos edificios, también laboratorios, instalaciones científicas o equipamientos. De ese modo, el titular de Economía ha remarcado que las universidades andaluzas dispondrán este ejercicio 2020 de “la financiación más alta de los últimos doce años”, con un incremento del 14,2% más.

Mientras, los sindicatos han anunciado movilizaciones. CCOO ha iniciado una recogida de firmas, una iniciativa "que está teniendo mucho éxito en todas las provincias andaluzas y ha sumado más de 3.500 firmas en un solo día entre la comunidad universitaria". El sindicato ha convocado concentraciones de delegados y delegadas en todos los rectorados de las Universidades Públicas de Andalucía el próximo día 10 de junio a las 12:00 horas. Por su parte, UGT criticó que la medida "supone un grave ataque a las universidades públicas que pronostica su desmantelamiento en favor de las universidades privadas". También ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org.